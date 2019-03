10 Marzo 2019 04:10:00

Los reos federales en Coahuila

UNA VEZ QUE HA CONCLUIDO la obra del mercado Zaragoza, el municipio comenzará, ahora sí, con la labor de convencimiento para que los más de 100 locatarios de esta zona paguen a tiempo sus rentas…



Y ES QUE ENTRE las obras y el retraso natural en el pago de las rentas, algunos de los locatarios ya están en la creencia de que el mercado es de su propiedad y que por ende no van a pagar sus rentas…



HAY INQUILINOS QUE DURANTE todo el tiempo han pagado sus rentas a tiempo, sin problema, sin reclamo, sin labor de cobranza, entendido que el lugar es estratégico, que sus ventas son buenas y además que la renta es muy baja, pero otros, la mayoría, no piensan así…



AhORA Sí SERá INTERESANTE ver cómo Héctor Portillo y otros líderes reales del mercado invitan a los locatarios a pagar…



EL TESORERO SEBASTIáN GUERRA seguramente comenzará con su labor para que este asunto se normalice, se regularicen los locatarios y que así se tenga ya una respuesta a lo que por años ha sido una carga para la ciudad…



EL MERCADO ZARAGOZA QUEDó muy bien con una inversión millonaria, y por eso los locatarios ahora tendrán que responder…



LAS AUTORIDADES DE LA FISCALÍA del Estado de Coahuila deberían hacer recomendaciones en el tema de los coahuilenses ciudadanos o población en general que viaja a Tamaulipas o a Nuevo León por la carretera 85, sobre los peligros que representa ese trayecto…



POCO O NADIE HA QUERIDO señalar lo que sucede en los autobuses Coahuilenses, de Grupo Senda o de otras empresas que viajan de Coahuila a los vecinos estados porque el tema de la seguridad realmente es grave…



ROBOS EN LA CARRETERA Ribereña, robos y secuestros que hacen en los autobuses en la central de Nuevo Laredo y enfrentamientos a balazos en la carretera son, sin duda, factores que la Fiscalía de Coahuila y la Secretaría de Seguridad deben advertir a los viajeros particulares o de vehículos de pasajeros…



GERARDO MáRQUEZ GUEVARA debe advertir a la población de lo que sucede y de manera pública señalar lo peligroso de circular por esa región…



NO PODEMOS ESPERAR A que haya una tragedia o que más coahuilenses enfrenten problemas en esa región…



EL TRASLADO DE MáS de 500 reos federales de mediana peligrosidad a un Cefereso ubicado en Coahuila, ha generado cuestionamientos de por qué se decidió enviar a nuestro estado a estos reos, tras el cierre de las Islas Marías como una colonia carcelaria…



SE TRATA DE UN NúmERO elevado de reos y podrían llegar más en las próximas semanas o meses, si consideramos que ese Cefereso 18 a donde llegaron, ubicado en Ramos Arizpe, tiene aún la capacidad para otros mil 500 reos que hayan sido sentenciados por delitos federales…



ESTA PREOCUPACIóN DE LOS Coahuilenses tiene sustento, sobre todo por lo que ocurrió en el 2012 en el Cereso de Piedras Negras por descuido de las autoridades o por exceso de reos de alta peligrosidad que nunca fueron rebuscados…



SERá INTERESANTE VER UNA nueva perspectiva de lo que sucede en los Ceresos de Coahuila donde la seguridad es otra, es mucho más estricta y todo ello por cómo la Secretaría de Gobierno, a cargo de “Chema” Fraustro Siller y la Secretaría de Seguridad, de José Luis Pliego Corona, han actuado en los últimos años…



PESE AL GRIS PANORAMA que se pudiera esperar para los siete pueblos mágicos de Coahuila tras el abandono del gobierno federal de la promoción del turismo con este modelo, el gobernador Miguel Riquelme ha dejado en claro que sí habría obra y promoción para estos pueblos…



Y ES QUE EL MODELO para nuestros estado y en especial para estos municipios ha sido exitoso y deberá de seguir apoyándose para que tengan una opción clara de desarrollo…



PUEBLOS COMO PARRAS DE la Fuente, Arteaga, Cuatrociénegas, Guerrero y más recientemente Múzquiz, entre otros, son hoy una clara opción de paseo para las familias no sólo de Coahuila, sino de otras regiones…



LA INVERSIóN QUE SE HA realizado en estos municipios ha sido provechosa y provocó que se desarrollaran como regiones de gran número de turistas y con ello se comprueba que el modelo funciona y los municipios se desarrollan…