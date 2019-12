08 Diciembre 2019 04:10:00

Los resultados en Acuña

A PRINCIPIOS DEL 2018 UNA duda existía entre los militantes del partido en el gobierno de Ciudad Acuña, sobre si Roberto de los Santos era el adecuado para ir de nueva cuenta por la Presidencia Municipal…



INCLUSO SE DIO UN intento de ruptura o donde la renuencia del partido a apoyarlo una vez más chocaba con acuerdos políticos que se tenían con otros integrantes de ese partido…



FINALMENTE ROBERTO DE LOS SANTOS convenció que él ganaría la elección si lo abanderaban, así se acordó y logró de nuevo el triunfo..



AYER QUE RINDIó INFORME, el primero de su segundo período administrativo, deja en claro que no sólo iba por el triunfo, sino que ahora hay una mucho mejor gestión por recursos para obras, las cuales se ven prácticamente en todos los sectores de la ciudad y en distintos temas de infraestructura…



LA TAREA NO HA SIDO sencilla, pues los recursos se concursan y gestionan ya no en bolsas etiquetadas, sino en bolsas más competidas de recursos federales y se compite con ciudades como Piedras Negras, Laredo, Tijuana, Juárez, entre otras…



HA ENFRENTADO Ciudad ACUñA TAMBIéN la problemática del fenómeno migratorio en donde cientos de migrantes de muchos países se han apostado en esa frontera para buscar el cruce a Estados Unidos, pero durante las semanas o meses que ahí permanecen exigen servicios de salud, orientación y alimentos…



DE LOS SANTOS BUSCA consolidar su segundo año, el cual seguramente se ve en otros aspectos como es el del transporte, donde muchos intentaron, pero nadie quería asumir el costo ni enfrentar a un gremio que sí quería negocio, pero sin invertirle a la modernización…



III



APENAS CONCLUYA EL MES de diciembre, los partidos políticos comenzarán con sus cabildeos, grillas y trabajo interno para designar a sus mejores hombres y mujeres para contender para la renovación del Poder Legislativo…



SE TRATA DE algunos PARTIDOS que siguen ocupando una curul en el Congreso y otros que ya gobiernan en las alcaldías y que con ese impulso pretenden ahora situarse en el Poder Legislativo…



EN PIEDRAS NEGRAS SON VARIOS los que se perfilan para ser candidatos a la diputación, comenzando con la posibilidad de la propia legisladora actual Esperanza Chapa, quien buscaría reelegirse por un período más, pero esto depende de lo que el partido y las encuestas digan…



Y ES QUE LA LEGISLADORA goza de buena popularidad, pero en el partido hay expectativas que dicen que otros podrían contender como un anticipo en la búsqueda incluso de ser candidatos a la alcaldía en el año siguiente…



O INCLUSO PUEDEN ESTAR EN esa disyuntiva si contienden por la diputación o se esperan a contender por la candidatura a la alcaldía…



VARIOS PERSONAJES DEL PRI van en ese camino y contienda como Guillermo Ruiz Guerra, político joven, preparado y que ya cuenta con experiencia y es también un personaje al que le van a competir sin un desgaste de un pasado cuestionable…



TAMBIéN ESTáN DOS EXALCALDES que buscan, aunque no lo digan, ser candidatos, pero son disciplinados y esperarán los tiempos e incluso si desde el comité estatal lo deciden no protestarán…



VEREMOS Y DIREMOS PUES QUé es lo que sucede, aunque hay además dos mujeres posibles candidatas de las cuales hablaremos mañana…



III



QUIEN ANDA COMO PEZ EN el agua en el tema de los operativos de seguridad es el secretario José Luis Pliego Corona, pues para quienes no saben o no recuerdan, estos son los temas y las estrategias que ya el secretario ha aplicado en varios estados donde ha participado en labores de disminución de la inseguridad y de control de regiones, las cuales se deben de arrebatar a los grupos criminales…



PLIEGO CORONA FORMó PARTE, como número dos, de aquel comisionado por Michoacán, cuando surgieron las autodefensas, las que controlaban Michoacán…



A éL LE TOCó recuperar puertos como Lázaro Cárdenas y regiones como Apatzingán y otras en donde gobernaban los grupos delincuenciales y haciendo equipo con Alfredo Castillo, estrategia que funcionó, solo que no hubo continuidad en el cambio de administración estatal…



HOY POR HOY, PLIEGO EN Coahuila es parte importante de este resultado y aunque no gusta de que se comente, a nivel nacional se le menciona, mucho y bien, para futuras responsabilidades federales...



LA ESTRATEGIA DE DAR PODER militar a la Policía Estatal en Coahuila es una buena decisión del gobernador Miguel Ángel Riquelme, pero también sin duda seguramente es una de las solicitudes del secretario Pliego para fortalecer a los cuerpos de seguridad e igualar su capacidad contra lo que han presentado los grupos delincuenciales…



III



EN EL PAN DE PIEDRAS Negras ya trabajan para buscar no uno, sino dos candidatos para los próximos dos años…



UNO DE ESTOS SERá PARA prepararlo en la búsqueda de la diputación local, para hacer contrapeso a la posibilidad de que Morena pueda controlar el Congreso…



EL OTRO ES CON EL objetivo de prepararlo con anticipación y que contienda por la alcaldía el año 2021, que tenga tiempo y que no sea seleccionado al cuarto para las 12 o evitar que el partido se vea urgido, necesitado y que a días del cierre de registros ruegue a hombres y mujeres que acepten ser sus representantes en la contienda….



NO SOLO SE BUSCA a los dos candidatos, a diputado y alcalde, sino que estos incluso serían de la sociedad civil y mucho mejores que los últimos que designaron, pues estos provocaron un retroceso…



PARA ELLO LOS PANISTAS de sangre azul de allá de Saltillo ya dialogan con empresarios, profesionistas y líderes para plantearles un proyecto y que desde ahora sean y actúen como candidatos…



VEREMOS PUES EL trabajo del dirigente albiazul en Piedras Negras, Felipe Soto Septién, quien se dedica en buena parte de su tiempo a esta tarea…