30 Agosto 2020 03:10:00

Los retos de las campañas políticas

ESTA SEMANA se dieron los registros de los candidatos a las diputaciones locales en Coahuila e Hidalgo y hubo de todo, perfiles nuevos, unos reciclados y otros llamados los de siempre.



LAS CAMPAÑAS serán del 5 de septiembre al 14 de octubre y el día de la elección el domingo 18 de octubre, es decir, 40 días de campaña electoral.



EN MI OPINIÓN y debido a la situación sanitaria que prevalece será demasiado larga dado que esta versión electoral será 100% diferente a las anteriores.



EN PRIMER LUGAR, no se podrán hacer reuniones masivas a las que están acostumbrados los grandes partidos, sin embargo, seguramente se llevarán a cabo reuniones pequeñas en lugares privados de no más de 20 personas, aunque ya se permiten eventos de no más de 50 personas estableció el IEC



EL TEMA de las redes sociales será lo que prive en esta campaña, es necesario contar con personas profesionales que vayan sobre perfiles específicos no se trata sólo de promover entre los amigos y conocidos, no son garantía de voto seguro.



LAS REDES sociales tendrán candados, no se podrán publicar mensajes que inciten al odio o violencia y en algunos casos deberás validar tu cuenta para estar seguro que no eres cuenta falsa.



RECORDEMOS que para ser hay que parecer, si bien tu perfil personal es importante también lo es que los votantes se imaginen cómo será ese candidato una vez sentado en la curul.



TE QUIERO MUCHO pero no te veo como mi representante en el Congreso, este es un tema importante para los candidatos, qué ofreces y cómo lo haces, muchos políticos abusan del desconocimiento de los ciudadanos sobre las funciones de un diputado y andan ofreciendo de todo mucho.



GRAN PARTE de los candidatos ni siquiera saben cuál es la función y la importancia para los ciudadanos el contar con un diputado eficiente y honesto.



LA CULPA en gran medida la tienen los partidos políticos, que buscan candidatos más por lo que podría representar en número de votos que su capacidad como buen legislador.



El 18 de octubre varios partidos van por la recuperación de su registro estatal, otros por recuperar espacios perdidos y Morena por sostener lo que logró en 2018, aunque se ve difícil.



EL TEMA Y RETO será jalar a los votantes que participan por primera vez, los indecisos que en su mayoría votaron por Morena y hoy están decepcionados, creo que en el Distrito VI hay ya registrados 11 candidatos, por Dios de dónde salió tanta hormiga.



EL GOBERNADOR Miguel Ángel Riquelme, arrancó como cada año la Ruta Coahuila 1000. El evento arrancó puntual a las 06:30 horas en Saltillo.



ALFREDO PAREDES, representando Monclova, también se apuntó, así que veremos cómo nos va, por lo pronto el nombre de nuestra ciudad ahí anda.



YA SON 10 AÑOS de este gran evento que nace a propuesta y organización de la Cámara de Comercio de Torreón, este año con dos modalidades, Ruta, con 100 vehículos participantes y Rally con 95.



EL RECORRIDO extremo del “Coahuila 1000, Desert Rally” abarca los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe, General Cepeda, Parras de la Fuente, Castaños, Francisco I. Madero, Matamoros y Torreón, municipio en donde la meta se instaló en el Cerro de las Noas.



LA LLEGADA a Coahuila del presidente Andrés Manuel López Obrador, no trajo ni gotas de agua. No permitió medios de comunicación, no se reunió con empresarios ni militantes, llegó en vuelo comercial pero acompañado de dos aeronaves militares con todo su séquito.



NO SE ENTIENDE por qué, si bueno le da roña el avión presidencial, trae de escolta dos aviones 727 militares, a quién quiere hacer tonto con la faramalla de volar en aeronaves comerciales.



AMLO CANCELÓ la visita a Saltillo, cuando lo enteraron que miles de ciudadanos lo esperaban en Ramos Arizpe con sendas mantas reclamando de todo, así que menor dijo no llegó. Y es que cada vez es más común la oleada de reclamos.



VARIOS MILITANTES de Monclova se apersonaron al paso de donde pasaría y ni siquiera bajó el vidrio para recibir peticiones o quejas, en Durango se equivocó testeando que se encontraba en Gómez Palacio, Durango.



EN 2019 MÉXICO según cifras del Coneval registraba 52.4 millones de pobres, 9.3 millones de ellos en pobreza extrema, en 2020 se estima que el 47.8% de la población está en condiciones de pobreza, es decir aumentó 5.9 puntos porcentuales.



DE ESTA CANTIDAD 15.9% están en pobreza extrema y los apoyos económicos gubernamentales no les han llegado, ha sido más publicidad que realidad y los grupos marginales se han dado cuenta que la palabra de un político sea del partido que sea tiene poco valor, así sea del propio Presidente de la República.