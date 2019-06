10 Junio 2019 04:10:00

Los retos del PRI en Piedras Negras

LA REUBICACIóN, AL MENOS temporal de la subdelegación del Instituto Nacional de Migración, que se hizo necesaria ante la crisis migratoria que vive México y en especial la frontera de Coahuila, dará un margen de maniobra adicional a la dependencia federal y el resultado de su trabajo se verá reflejado en el corto plazo…



DE UNAS OFICINAS CON MENOS de 200 metros cuadrados disponibles, en un lugar estratégico y de alta seguridad, pasarán a ocupar un espacio más amplio que requerirá de adecuaciones, pero que sin duda le dará una viabilidad mucho mejor a la labor que desempeñan…



PARA QUE ENVIAR ELEMENTOS adicionales al INM en Piedras Negras si no tienen capacidad de absorberlos en sus instalaciones? Por ello es que ahora se tiene ya prácticamente autorizado, una vez que el Cabildo lo vote en sesión, para que las instalaciones antiguas del DIF municipal sean entregadas a la dependencia federal en comodato…



ADECUACIONES ADICIONALES SE REQUERIRáN en ese edificio como una mejor barda perimetral, oficinas más acondicionadas, incluso celdas o lugares para el procesamiento de los migrantes, todo ello en beneficio de la seguridad de la zona fronteriza y en especial de nuestra ciudad…



LA DELEGADA DEL INM, Alcira Vázquez, deberá de recibir apoyo presupuestal en ese sentido para que las cosas caminen mejor y su trabajo luzca más…



III

UNA TAREA DIFÍCIL QUE enfrenta el PRI en Piedras Negras en estos momentos para organizar y reflejar buenos resultados en la elección para renovar los seccionales…



SON MáS DE 200 comités seccionales que serán renovados en sus presidencias y estructuras y en base a ello el partido refleja su fortaleza…



LOS TIEMPOS HAN CAMBIADO Y eso lo sabe el dirigente municipal Raúl Vela, por lo que ha echado mano de sus fortalezas y sus priístas distinguidos para que participen pero que también incentiven a los militantes a participar…



NO ES LO MISMO contender para un seccional cuando se es gobierno a nivel local que contender cuando se es oposición, porque el interés es menor, la capacidad de gestión para convencer a la gente de que vaya a votar o que se interese es mucho menor y sobre todo la motivación se reduce…



EL PRI EN PIEDRAS NEGRAS deberá de trabajar al doble, porque primero son los seccionales y luego comenzará la organización para determinar al candidato o candidata a la diputación local para que haya tiempo para impulsar su imagen y generarle estructura partidista…



III

LA INSTALACIóN DE LA SUPER tienda de Walmart en la antigua plaza fiesta Merco de la familia Arteaga será sin duda , una vez concluida, un detonante comercial importantísimo de esta zona de la colonia Las Fuentes y Roma…



EL NúMERO DE CLIENTES QUE la tienda acarreará hacia sí, convertirá y dará nueva vida comercial a este sector que decayó los últimos años, sin llegar a desaparecer…



WALMART Y TODO EL COMPLEJO de locales comerciales que ya funcionan ahí darán de nueva cuenta competencia a otras plazas que se han desarrollado por ejemplo en el sector Tecnológico e incluso podrían ser la puntilla para el cierre de algunas tiendas comerciales que no han dado el ancho y que se ubicaron en una zona que hoy consideran poco accesible…



CON ESTE PROYECTO QUE se inicia ya por parte de Walmart se hará necesario que haya adecuaciones viales o más vigilancia en el sector, pues el flujo vehicular sobre la calle Jiménez, Periodistas y Colegio Militar se elevará sin duda…



POR ELLO ES QUE la labor de Obras Públicas de Anselmo Elizondo y del área de vialidad y tránsito será importante desde ya con un estudio que considere de forma específica el proyecto Walmart…



III

LA SEGURIDAD EN PIEDRAS NEGRAS es un tema prioritario y es por ello que eso se refleja presupuestalmente al ofertar para los policías sueldos mayores incluso que en ciudades como Monterrey…



MIENTRAS QUE LA CAPItAL de Nuevo León oferta de manera constante que se integren a sus filas de la policía con un sueldo de 18 mil pesos, una de las cuatro ciudades más importantes del país, en Piedras Negras el municipio ofrece sueldos netos de 25 mil pesos mensuales…



DE ESE TAMAÑO ES el compromiso e interés del alcalde Claudio Bres de tener una Policía bien capacitada, a la que se le exige, a la que se le equipa pero que sobre todo se le cuida con prestaciones y sueldo, un sueldo atractivo y elevado…