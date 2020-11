13 Noviembre 2020 04:10:00

Los riesgos de clases en línea para Maestros

Los maestros de Coahuila y seguramente de todo el país viven una nueva realidad, en la cual deberán ser más que cuidadosos en la educación que imparten por estar expuestos a un escrutinio mucho mayor con la educación a distancia…



Aparte de que les será exigido que el grupo se conecte, haya o no posibilidad tecnológica y económica de parte de los estudiantes, serán analizados sobre todo por estudiantes y padres de familia en su desempeño…



Si bien el secretario de Educación, el doctor Higinio González, considera que va bien el ciclo escolar, algo en lo que no coinciden los directores de muchos planteles, quienes viven las limitantes de esto y los problemas son los maestros que además de requerir adecuarse, no pueden usar los métodos tradicionales para su enseñanza por estar a distancia, mucho menos los métodos disciplinarios…



Si los maestros se exceden en sus métodos disciplinarios se arriesgan a ser exhibidos y hasta denunciados, pero también hay que ser realistas que en muchos planteles, sobre todo de nivel secundaria, el porcentaje de conectividad y por ende que toman clases es de apenas el 25 por ciento del total…



Hay que reconocer que muchos padres se esfuerzan por estar atentos a que sus hijos tomen las clases, pero la mayoría no podrán por cuestiones de tiempo, de necesidad de trabajar y en muchas ocasiones, de que tienen más de un hijo en edad escolar y todos requieren apoyo…





Ni pueblo mágico ni empleo



Sin duda que Parras de la Fuente se ha convertido en un pueblo de magia con la administración del abogado Ramiro Pérez Arciniega…



Y es que con el riesgo de perder la denominación de Pueblo Mágico, más el hecho de que este mes se perderán mil empleos por el cierre de la planta Dickies, la cosa se pone fea para esa región de Coahuila…



Por más que el alcalde emanado de Morena prometió en campaña que gestionaría la instalación de un corredor industrial, la realidad primero es que nadie en Parras está dispuesto a donar un metro de terreno para crear un parque industrial que atraiga fuentes de empleo y por otro lado, eso simplemente ocasionará que poco a poco la gente joven, en edad productiva, que se prepara, emigre ya sea a Saltillo o a Torreón…



Ninguno de los últimos alcaldes de Parras ha tenido la visión para hacer el trabajo inicial de gestión para que se instalen empresas, ya que es tardado y nadie quiere poner la primera piedra de esos proyectos porque es muy tardado hacerlo…



Ahora se paga esa falta de visión, lo mismo aquellos que se negaron a la instalación del parque de torres eólicas que se fue a Ramos Arizpe, pero que en principio quería instalar las 100 torres en Parras y de otros proyectos productivos de manufactura que fracasaron cuando mostraron interés por instalarse...



Si se pierde la denominación de Pueblo Mágico, porque realmente el municipio está decadente, y si el poco empleo que hay se va, le esperan años difíciles a esta población, pero sobre todo en el corto plazo seguramente estará a punto de desbarrancarse la intención del actual alcalde de reelegirse, pues los resultados hasta ahora han sido desastrosos…





Migrantes y su aumento en Piedras Negras



La condición de frontera segura que Piedras Negras ha obtenido y que se refleja para muchos migrantes de Centroamérica y también de México, ha ocasionado que nuestra frontera sea destino para el cruce de cientos de personas por día…



Así se refleja en la estadística de arrestos de la Patrulla Fronteriza del sector Del Río en Texas, donde se menciona que hasta 300 personas son detenidas por día…



Si consideramos que esas mismas 300, la mayoría de ellas son deportadas, entonces vemos que la concentración de migrantes en la frontera de Coahuila es un problema enorme y que crece día con día…



El alcalde Claudio Bres ha sido claro al señalar que los albergues no se abrirán y los migrantes están en una condición muy vulnerable, pero también quienes deberán hacer su tarea y trabajo es la delegación del Instituto Nacional de Migración para evitar que esto se convierta en una olla de presión que con el paso de las semanas reviente…



La ciudad no puede y no lo hará, en aflojarle al tema de la prevención y por ende lo que sigue es verificar que todos los migrantes tengan papeles de permiso de estadía en México en el caso de los que son centroamericanos, porque las autoridades no se van a arriesgar a que se formen grupos o comunas de pandilleros de la M13 o de otra pandilla de Honduras, El Salvador o Guatemala y al rato sean carne de cañón para la delincuencia y eso dé al traste con todo el esfuerzo que las autoridades hacen en seguridad y prevención del delito…





Desconfianza en el IMSS



A ocho meses de la pandemia en nuestro estado, en algunas regiones se presenta un fenómeno que incluso se agudiza, en donde las personas que enfrentan el coronavirus ya no quieren ser atendidas en un hospital, ni del IMSS ni del sector público…



Y es que el temor de los enfermos y de sus familias, es que por los protocolos que se deben hacer tanto durante el tiempo de atención como en el caso de fallecer, va en contra de las costumbres y cultura arraigada de nuestro país…



Los enfermos de Covid-19, en muchos de los casos por miedo, prefieren quedarse en su casa, hacer tratamiento supervisado y no ser internados…



Esto es una desventaja tanto para el seguimiento de los casos durante la pandemia, como para la propia familia porque la enfermedad sigue propagándose y por más temor que tengan los enfermos, el padecimiento se atiende mejor en un hospital…



Por mucho serán mejor atendidos por el personal de la doctora Rosario Tello y del doctor Tomás Solís en el hospital Chavarría y el de Zona 11 del IMSS, que en el domicilio de los enfermos y además se logrará tener una medición más exacta de cómo va la pandemia…