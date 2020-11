16 Noviembre 2020 04:10:00

Los saleros del Diablo

“El Diablito” Fernando de las Fuentes Hernández puede presumir que mantiene buen rating entre los saltillenses, al grado de que algunos productos promocionales de sus campañas electorales, las cuales no han sido pocas, por cierto, están en grupos de internet, en donde usuarios los ofrecen a la venta, o a manera de trueque.



En el supermercado de Facebook lo mismo se ofertan saleros con la imagen del exalcalde y ahora diputado federal, que mochilas, plumas y otros ‘souvenirs’ de sus campañas.



Si usted está interesado, basta con que se dé una vuelta por la red social y, si le va bien, por unos cuantos pesos se hace del recuerdito.





Frena pleito de Morena integración de comisiones



Los pleitos entre morenistas, con la impugnación de la lista de diputados plurinominales, le pusieron pausa a la integración de las comisiones en la Legislatura que arrancará el 1 de enero.



En el grupo parlamentario del PRI, el cual será mayoría con 16 de 25 diputados y lo coordinará el lagunero Eduardo Olmos Castro, pidieron a sus integrantes hacer una lista de las comisiones legislativas en las que les interesa participar, para empatarlo con la selección de perfiles y cualidades.



La idea, le comentan al Marqués, es ganar tiempo, pues la decisión final se tomará hasta conocer el fallo de los tribunales sobre las nueve “pluris” de Morena, el PAN, Unidad Democrática y el Verde Ecologista y como están las cosas, de seguro habrá claridad hasta dentro de un mes.





Tiene Covid



Como es por demás sabido, el Covid-19 no distingue y mientras en el sector salud sigue cobrando la vida de quienes lo combaten en primera línea, en otras esferas del servicio público también se hace presente.



Este domingo, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, Sergio Díaz Rendón, dio positivo al contagio y aprovechó su condición de influencer en Twitter para anunciar que por lo menos en las próximas dos semanas trabajará desde casa.



Según esto, no tiene síntomas y por lo tanto sin problema puede agotar la agenda del tribunal, tan asediada últimamente por tanta impugnación.





Que AMLO escuche



Con la camiseta de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, Rogelio Montemayor Seguy coincidió con su amigo Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, durante una reunión virtual para analizar diversos temas del país y aunque su buena relación no está a prueba, pues la vida pública los llevó a librar buen número de aventuras políticas, no dejó pasar la oportunidad de expresar su inconformidad y la de muchos inversionistas sobre las medidas económicas adoptadas por la Cuatroté.



Prácticamente, le dijo que si AMLO hablara menos y escuchara más, la economía marcharía en un sentido de crecimiento. “Quisiéramos Mañaneras de escuchar y no de escucharlo a él; que él escuchara a los actores del desarrollo económico para, juntos, sin estarnos peleando, encontremos soluciones”. Y el tema, ahí quedó.





Que ni vaya



Si se llega a encontrar a Melba Farías Zambrano, quien cobra, y por cierto muy buena dieta, como diputada federal, pídale que mejor ni se pare en Abasolo, Allende, Candela, Escobedo, Frontera, Guerrero, Hidalgo, Juárez, Monclova, Progreso, Sabinas, San Juan de Sabinas y Villa Unión, es decir, su distrito, en donde, nos comentan, la esperan con tremendas uñas para reclamarle la traición a Coahuila, al votar a favor de un presupuesto que llevó a estos municipios a no tener recursos ni para la nómina.



Los habitantes de dichos municipios también están molestos porque ni siquiera los consultó sobre cómo votar el presupuesto y que solo se haya ido con la línea que López Obrador les marcó. En fin, para bien o para mal, las decisiones cuestan. A ver cómo le va a doña Melba.





No la aguantaban



En la reciente elección de diputados locales, ¿quién fue la candidata del PRI que más veces cambió de coordinador de campaña? Es de Saltillo y no crea que los cambios fueron por errores de los coordinadores, sino por el mal carácter y hasta necedades de la abanderada, ahora diputada local electa.



¡Atinó! Martha Loera Arámbula, ahora diputada local electa por el Distrito 15 de Saltillo, se puso en el papel de insoportable durante la campaña y en más de dos ocasiones le renunciaron los coordinadores. Sí, ganó, pero no necesariamente por el apoyo del SNTE, que tanto presumió, sino por el apoyo que recibió en territorio de otros priístas, como el diputado federal Fernando de las Fuentes Hernández, por citar solo a uno.



A ver si como diputada se le templa el carácter.