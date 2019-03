03 Marzo 2019 04:10:00

Los soltó de la mano

¿Se acuerdan de Francisco Osorio Morales? El extesorero y exaspirante a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila quien ahora goza de las bondades de la jubilación de la máxima casa de estudios y se desempeña como subsecretario de Educación Superior.



Nada mal, después del intento fallido por llegar a la oficina principal de González Lobo y Venustiano Carranza, pero como a nadie le amarga un dulce, anda interesado, nos comentan, en ocupar la silla de Higinio González Calderón al frente de la Secretaría de Educación.



Por cierto, si algo le reclaman a don Paco Osorio en los pasillos de la Universidad, es que dejó en el olvido a quienes lo acompañaron en la aventura por la Rectoría. Los soltó de su mano, señalan.







No aguantan al diputado



Al que no soportan en el Palacio de Coss es al legislador panista Juan Antonio García Villa. Sus propios compañeros de bancada lo acusan de intolerante. “De que se monta en su macho, no hay quien lo baje”, nos mencionan, y lo peor es que sus argumentos y posturas casi siempre son irracionales y personales.



Los que más batallan con el diputado lagunero son sus compañeros de la comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, pues les va mal si lo contradicen o si las propuestas salen con votación dividida. De ello pueden dar cuenta los priistas Azucena Ramos y Jaime Bueno; la morenista Elisa Villalobos Hernández; Claudia Ramírez Pineda, del PRD; Emilio de Hoyos Montemayor, de UDC, y hasta la panista María Eugenia Cázares Martínez. Anda el rumor de que buscan relevarlo como coordinador de la comisión.









Aborto, al debate



La reforma legal para despenalizar el aborto se discutirá y se podría concretar en el periodo ordinario de sesiones que inició este viernes y, paradójicamente, su eventual aprobación se daría con el Partido Acción Nacional al frente del Congreso del Estado.



La iniciativa es de la diputada Claudia Ramírez Pineda, del Partido de la Revolución Democrática, y pretende quitar los candados legales para permitir bajo cualquier circunstancia el aborto o la interrupción del embarazo, como lo llaman los médicos.



Si bien es cierto que el Partido Acción Nacional mantiene alzada de forma permanente la bandera antiaborto, el coordinador de la bancada panista y presidente de la Junta de Gobierno, Marcelo Torres Cofiño, hizo un guiño a la posibilidad de escuchar y dar entrada a todas las opiniones. A ver en qué termina.







Llegó tarde



Tarde, pero sin sueño. Así fue la reacción de la diputada Silvia Garza Galván ante el problema de las estancias infantiles. El tema se agotó desde hace más de una semana ante las soluciones que plantearon el gobernador Miguel Riquelme, primero, y después el superdelegado en Coahuila, Reyes Flores Hurtado. El primero anunció que subsidiará en parte el costo por niño y el segundo, que con restricciones, pero el programa tendrá cabida en la Cuarta Transformación.



¿Y qué hizo la legisladora del PAN? Inició los trámites para tratar de conseguir un amparo ante lo que llamó “el atropello” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, especialmente en contra de las madres trabajadoras, lo cual suena bastante bien, pero debería saber que, ante las soluciones en puerta, se subió al tema algo tarde.







No cualquiera



A quien vieron en el arranque de temporada del equipo de futbol americano Dinos, fue al alcalde Manolo Jiménez Salinas. Aceptó la invitación de los organizadores y, cuando lo presentaron a través del sonido local, fue bien recibido por los más de 8 mil asistentes al estadio Olímpico, la casa de los locales. Hasta ovación hubo, nos comentan.



No cualquier político se anima a decir presente en ese tipo de eventos, pues ejemplos hay muchos sobre situaciones de abucheo o rechifla. Los que saben de política aseguran que si el Alcalde de Saltillo salió con saldo a favor, es un buen termómetro y señal del visto bueno de la gente.



Por cierto, Manolo se animó y subió a las gradas para saludar y convivir con los aficionados, y aprovechó para recoger peticiones. Hasta selfies hubo.







Del mismo pastel



Malas noticias para el Partido Acción Nacional, su aliado Unidad Democrática y también para Movimiento Regeneración Nacional (Morena), cuyas dirigencias litigan en tribunales para tratar de revertir el recorte de 2 millones de pesos en participaciones que el Instituto Electoral les aplicó, para incluir al de la Revolución Democrática (PRD) en la repartición.



La consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León Farías, anticipó que no habrá partidas extraordinarias de dinero para los partidos políticos, para los que el panorama podría ser todavía peor si Unidos, de Rubén Humberto Moreira Guerrero, y Coahuila Sí, de Samuel Acevedo Flores, se logran colar a la mesa principal del Consejo General del IEC, pues también les tocaría rebanada del mismo pastel.