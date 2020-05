26 Mayo 2020 04:10:00

Los telegramas de AMLO

Los telegramas de AMLO



El fin de semana le comentamos que en el bloque de gobernadores esperan el coletazo de la “cuatroté” ante los reclamos por mejor trato presupuestal, y existe la duda si con sus dichos durante la mañanera del viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó el primer dardo encendido.



AMLO hablaba de que en su Gobierno, la corrupción se barre como las escaleras, de arriba hacia abajo, pero de repente desvió el comentario para advertir que “varios” gobernadores no captan los mensajes de los telegramas que les envía a manera de advertencia.



“Situación cambió. Cero corrupción. Cero impunidad. Ten Cuidado. No vayas a terminar en el bote; les mando los telegramas, pero a veces no escuchan”, dijo el tabasqueño, sin precisar a qué autoridades estatales se refirió, lo que a más de uno llamó la atención, pues precisamente ese mismo día el bloque sesionó en Coahuila.







Reacciona al reclamo



Por cierto, el presidente López Obrador reaccionó al reclamo de los gobernadores para modificar el pacto fiscal, vigente desde hace más de cuatro décadas, lo que en Coahuila se tomó como un buen guiño.



Desde Torreón, el gobernador Miguel Ángel Riquelme consideró positivo el gesto de apertura para discutir, ojo, con responsabilidad, datos reales y sobre todo respeto, lo que en las entidades se refieren como el obsoleto convenio de coordinación fiscal.



“No se trata de salirnos del pacto, ni de utilizar la coyuntura para el chantaje o de plantarnos con una posición bélica, sino de abrir el debate real”, señaló el coahuilense, quien por cierto, en el grupo de mandatarios mantiene vigente el sentido de la prudencia.







Actividad en Palacio



Con sana distancia y las medidas preventivas ya acostumbradas, este martes hay actividad en Palacio de Gobierno. El gobernador Riquelme y el titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial se reúnen con representantes del sector salud para entregar equipo médico que llegará a las distintas regiones del estado.



Riquelme y Jericó se movieron más allá de las fronteras de Coahuila y consiguieron la donación de caretas de protección personal para médicos y enfermeras por parte de un empresario saltillense radicado en Canadá. El resultado se concreta en el evento de este martes al mediodía.







Tendido en la hamaca



A más de un panista le da pena que su dirigente, Jesús de León Tello, quien llegó con chapuza al Comité Directivo Estatal, en lugar de ponerse a trabajar y hacer algo en favor de los militantes y ciudadanos en general, se la viva en ataques, en este caso al Gobierno del Estado, con la idea de llevar agua a su molino.



Aseguran que Chuy de León, el dirigente espurio, como lo llaman, está desencanchado y anda como a 20 cuadras del desfile, lo cual se refleja en sus argumentos. Lo acusan de aprovechar la emergencia por la pandemia para seguir en la hamaca



En vez de criticar, señalan, debería de darle un consejo a su consentido Jorge Zermeño, el único alcalde coahuilense que se suma a las disposiciones sanitarias, con el correspondiente incremento en el número de contagios. De León, destacan, nomás no da una, primero con la inseguridad y ahora con la pandemia. ¿Será que la flojera le nubló la mente?











¡Qué irresponsable!



Más que irresponsable se ve José Luis López, quien se autonombra como dirigente social, al convocar a sus agremiados a manifestaciones en plena contingencia sanitaria.



Además se cuelga de cualquier situación para hacerse notar, aún y cuando no sean temas relacionados al campo, que se supone es su objetivo.



Con razón cada vez tiene menos seguidores, y más en estos tiempos de cuarentena, porque la gente no se quiere arriesgar, y menos con él, pues ni los ayuda, ni les resuelve nada; desde siempre, solo busca beneficio propio, nos aseguran.







Espaldarazo al TSJE



La Federación de Colegios, Barras, Foros y Asociaciones de Abogados de Coahuila, que encabezan el nigropetense Adolfo Segura Luévanos y el monclovense Armando Rico Almanza, le dieron espaldarazo al Tribunal Superior de Justicia del Estado, que preside el magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, respecto a las medidas que se tomaron como parte de la emergencia sanitaria por el coronavirus.



La organización de abogados se adhirió también a la máxima de que la salud de los usuarios y empleados del Poder Judicial está en el número uno de las prioridades.







Elección virtual



Este martes andarán de estreno en la Universidad Autónoma de Coahuila, cuyo rector, Salvador Hernández Vélez, marcará en el primer proceso electoral de la historia universitaria a distancia, en este caso para renovar la dirección de la Escuela de Sistemas de la Unidad Torreón.



Se espera que participen 450 alumnos y profesores; podrán emitir el voto.