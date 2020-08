17 Agosto 2020 04:10:00

Los templos cerrados

De las diócesis de Coahuila, la de Saltillo es la única que mantiene cerrados los templos, por lo menos oficialmente. Los párrocos aseguran estar preparados para la reapertura y las parroquias se adaptan a las normas sanitarias, como la sanitización, distanciamiento entre los asientos disponibles para los asistentes a las misas, entradas y salidas delimitadas.



Y precisamente por eso les llama la atención que aun cuando cumplen con el protocolo, el obispo Raúl Vera López no quiere dar su brazo a torcer y mantiene cerrados los templos.



Va UDC con profes



Nos confirman varios nombres de virtuales candidatos a diputados locales por el partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC). Se trata de las profesoras Rosa Ofelia Garza, quien irá por el Distrito 12 de Saltillo.



En ese terreno, UDC va con una candidata que sin duda le pondrá pimienta a la campaña: nos aseguran que la maestra Rosa Ofelia, como la conocen, es muy inquieta y de perfil crítico, así es que no le extrañe que dé buenas batallas en la pelea por el asiento en la próxima Legislatura.



Hay novedades



También hay novedades en los distritos 14 y 16 de esta misma capital del sarape y el pan de pulque, en donde los udecistas también llegarán a la contienda del 18 de octubre con candidatos emanados de las filas del magisterio.



Le dicen adiós a Morena



¿Se acuerda de Gustavo de la Rosa? Fue dirigente del Partido de la Revolución Democrática en Coahuila. Hace tres años dejó las filas perredistas y como muchos otros, dio el brinco a Morena, que para entonces estaba como partido de moda.



El caso es que Gustavo de la Rosa, quien actualmente es regidor morenista en Ocampo, anunció su retiro de las filas de Morena y, ¿qué cree? Regresará al lugar de donde quizás nunca se debió ir, es decir, al PRD.



Al parecer en Morena alguien le prometió que iría de candidato para una diputación local, pero a la hora de las definiciones le dijeron que siempre no.



Ahora con el Verde



El próximo año hay elecciones de alcaldes y en San Pedro “suena” el nombre del diputado Édgar Gerardo Sánchez Garza, quien llegó al Congreso del Estado bajo las siglas de la UDC, luego se declaró independiente y ahora se sumó al PVEM.



Levantó la mano





Que desde muy temprano andará Reyes Flores Hurtado con vecinos de los fraccionamientos afectados por el desgajamiento en el arroyo Ceballos. El delegado del Gobierno federal en Coahuila aprovechará que este lunes arranca semana en Saltillo y recibirá a uno que otro colono en sus oficinas de la Delegación del Bienestar, como le llaman en la Cuatroté a Sedesol.



En la Gran Plaza



Los diputados locales del PRI se cooperaron y llevan más de 30 colonias con acciones de sanitización para tratar de frenar los contagios por coronavirus.



Este domingo aprovecharon el día soleado en Saltillo y se fueron, con todo y cañones de humo sanitizante, a la Gran Plaza, en el Centro Metropolitano.



El coordinador de los diputados locales del PRI, presidente de la mesa directiva en el Palacio de Coss y dirigente municipal del tricolor, Jaime Bueno Zertuche, anduvo al frente de la brigada.