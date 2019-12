17 Diciembre 2019 04:10:00

Los tiene en la nómina

El año pasado, la Comisión de Vivienda de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no construyó una sola casa porque no había proyectos ni inversión destinada para ello, pero aún así el organismo que encabeza Xicoténcatl de la Cruz mantiene con vida en la nómina magisterial a los encargados de tramitar y concretar los créditos para los trabajadores.



Lo anterior llamó la atención a más de un diputado, pues el dato surgió durante la comparecencia del titular de la Auditoría Superior del Estado, Armando Plata Sandoval, quien primero presentó el informe anual de trabajo ante el Pleno y después, más en corto, dio detalles a los integrantes de la Comisión de Auditoría y Cuenta Pública. A ver con qué explicaciones sale el profe Xico.



Darle dientes

Por cierto, al parecer los diputados locales quedaron conformes con los datos del informe del auditor Armando Plata Sandoval, porque incluso en la sesión de trabajo fueron contados los cuestionamientos, que más bien eran dudas relacionadas, especialmente, con la megadeuda y los montos aplicados desde 2012 tanto al crédito capital, como a intereses bancarios.



Plata aprovechó que los diputados andaban de buenas y les pidió una reforma legal para dar a la Auditoría Superior del Estado la condición legal de víctima u ofendido en las denuncias por peculado, desvío de recursos públicos y otras travesuras que se detectan al momento de revisar las cuentas públicas.



Como está ahorita la ley, la Fiscalía General y la Anticorrupción cierran la puerta a la ASE cuando pide datos sobre el estado de las investigaciones relacionadas con las denuncias que presenta y el asunto no es menor si se consideran las más de 240 denuncias, más las que se acumulen. En síntesis, la intención es darle dientes a la ASE para evitar que los traviesos queden impunes.



Aprovechó la vuelta

El gobernador Miguel Angel Riquelme aprovechó la invitación para incorporarse este lunes a los trabajos del Gabinete de Seguridad Federal, y planteó al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, la venia para que los cuerpos policiales de reacción y escuadrones especiales de la Policía del Estado usen rifles de asalto para calibre 7.62, a fin de que los agentes especializados enfrenten a la delincuencia organizada en mejores circunstancias.



El titular de la Sedena, nos comentan, no le hizo gestos a la posibilidad y entrando el año podría haber novedades al respecto. Mientras tanto, el Gobernador les dijo que está en proceso de comprar 10 tanques artillados para blindar las distintas regiones.



Nada de que se van

En la reunión de este lunes del Gabinete de Seguridad estuvieron, como se anticipó en este espacio, el titular de la Sedena; el almirante José Rafael Ojeda, secretario de Marina; Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y el general Luis Rodríguez Bucio, mandamás en la Guardia Nacional. Este último despejó la posibilidad de retirar la presencia de la GN de Coahuila y lejos de eso se reforzará en ciudades como Saltillo.



Por el lado de Coahuila participaron el fiscal general, Gerardo Márquez Guevara, y el general Enrique Covarrubias, comandante de la Sexta Zona Militar.



Con sombrero ajeno

La que se va a querer colgar la medalla, con el visto bueno del Consejo General del INE para utilizar urnas electrónicas en las elecciones del próximo año, es Gabriela de León Farías, quien hace las veces de presidenta del Instituto Electoral de Coahuila.



La víspera, los consejeros del INE que encabeza Lorenzo Córdova dieron vía libre a las urnas electrónicas en comicios constitucionales, en este caso los de Coahuila e Hidalgo. En el primer caso habría de cuatro a cinco casillas digitales por distrito.



El proyecto es del INE, pero Gabriela de León se va a querer alzar el cuello, nos comentan, porque fue la primera en plantear la especie. El problema es que cuando lo hizo, su proyecto ni siquiera pasó de la etapa inicial. Al final del día, lo importante es que llegará la modernizad a los procesos electorales y eso se traduce en reducir costos.



No los conocen

Por cierto, por lo visto Daniel Garza Treviño, para más señas titular de la Oficialía Mayor de la Universidad Autónoma de Coahuila, trae más rating en la Comarca Lagunera que en Saltillo, y seguramente es porque allá no lo conocen, por lo menos no tan bien como los universitarios de la capital del sarape y el pan de pulque. Y lo mismo ocurre con el tesorero, Jorge Alanís Canales.



Los dos han dejado correr, entre sus contactos laguneros, la versión de que Salvador Hernández Vélez no trae los astros acomodados para la reelección y que el futuro de la rectoría está precisamente entre ellos.



Si los laguneros supieran que tanto Garza Treviño como Alanís Canales luchan por sobrevivir cada quincena en su actual encargo…



Sin prisas

El próximo año será el segundo de la actual administración de Manolo Jiménez Salinas como alcalde y su tercero si se considera la etapa de reelección, pero el caso es que los esfuerzos del Gobierno municipal se van a concentrar en acciones para mejorar la calidad de vida de los saltillenses.



La noticia la trae muy guardada el propio Alcalde, pero nos anticipan que los programas de apoyo a los sectores más necesitados tendrán el toque de la casa, es decir, la participación ciudadana. Veremos de qué se trata, por lo pronto, sin elecciones de alcalde en puerta en 2020, el cierre de 2019 será más tranquilo y sin prisas para la actual Administración.