31 Mayo 2019 04:10:00

Los UBER convertidos en taxis piratas

A PESAR DE LAS ESTRATEGIAS del municipio y del estado para sancionar, decomisar y detener a los operadores de UBER en Coahuila, parece que ya prefirieron trabajar en el sistema tradicional, pero ahora sí en modo taxi pirata…



Y ES QUE LOS clientes de esta plataforma, como es muy sencillo cazar a los UBER simplemente registrándote en ese sistema para atraer a los irregulares, ahora ya disponen por ejemplo en Piedras Negras de un teléfono de base, desde el cual te envían el taxi-UBER para que te dé el servicio…



ASÍ EL DEPARTAMENTO DE transporte e inspectores del municipio no los encuentran en los mapitas de UBER, porque ya trabajan como cualquier taxi pirata…



HACE NO MUCHOS DÍAS los operadores de esta plataforma presumían que ellos seguían trabajando, que si el municipio de Piedras Negras o el de Torreón los multaba la misma empresa les pagaba todas las sanciones y que seguían operando, pero la realidad es otra. Ya le sacan la vuelta a los inspectores de Jaime Félix Guerra coordinador de Transporte quienes están a la caza de los taxi UBER piratas…



AUNQUE EN OTRAS REGIONES la plataforma ha tenido éxito y la han dejado operar, en Coahuila no ha sido así porque las autoridades pretenden tener control del transporte y de que particulares no hagan y deshagan sin control…



ADEMÁS EN LAS ZONAS fronterizas se entiende que las circunstancias son otras y los UBER podrían ser una herramienta para delinquir de manera organizada…



III



EN EL SECTOR MAQUILADOR de Piedras Negras se ha visto una afectación en materia laboral por las nuevas condiciones para las empresas en la frontera…



Y ES QUE DURANTE LAS últimas semanas, las maquilas de Piedras Negras han despedido a más de 500 trabajadores y la explicación que presenta la presidenta de este gremio, Blanca Tavares, es que son despidos programados ya con anterioridad por cuestiones de contratos…



LA REALIDAD ES QUE ESOS despidos a las empresas les cuestan más caros ahora que antes, pues el pago de la prima de antigüedad es al doble, pues antes se pagaba con mínimos de 87 pesos y ahora se paga con un salario mínimo fronterizo de casi 174 pesos…



POR ELLO LAS MAQUILADORAS que tienen líneas de producción mas allá de la frontera han cambiado, poco a poco, sus líneas de producción hacia esa zona…



EN CASO CONCRETO DE Piedras Negras los despidos son en empresas como Lancermex, la cual incluso entró en paro técnico por varias semanas y otras como Fujikura…



VEREMOS Y DIREMOS CÓMO ES que continúa al cierre del semestre para analizar el comportamiento del empleo en nuestra ciudad, pues seguramente habrá un repunte con la llegada de empresas comerciales, nuevos malls y negocios de ropa que provocarán una recuperación en el empleo formal…



III



EN EL PRI, RAÚL VELA Erhard , ha reactivado las brigadas comunitarias en donde apoyan a la población, sin importar filiación política, en temas legales, de salud, y de gestión comunitaria…



BIEN POR EL DIRIGENTE DEL tricolor, pero ojalá y que más priístas asistieran para fortalecer las brigadas y sobre todo hacer el trabajo de campo y de presencia en la conciencia política y electoral de los ciudadanos…



HAY VARIOS GALLOS DEL PRI que pretenden ser candidatos y esos deberían de verse también en estas reuniones…



III



DESESPERADOS SE ENCUENTRAN los encargados de las obras que la empresa italiana Magaldy realizaba, y digo realizaba porque ya están detenidos, pues el personal escaso que se mantenía en los trabajos de la instalación de las nuevas bandas extractoras de ceniza de una de las unidades, simplemente abandonaron la chamba…



DE ESTA FORMA TODO PARECE indicar que los italianos contrataron mal y se fueron sus trabajadores así se tratara de subcontratadas como Steferson, Dragon y otras empresas que le entraron a los trabajos pero que de experiencia, a decir de los directivos de CFE, no tenían nada y eso ya quedó demostrado…



EN LAS CALLES INTERIORES DE las carboeléctricas lucen tiradas muchas ya desarmadas y otras aún en paquetes, los miles de piezas de las tolvas, de las bandas transportadoras y de mucha más maquinaria que debería a estas alturas ya estar casi en pruebas de operación, pues la CRE estima que para el mes de julio ya deberían de parar la otra unidad de la carboeléctricas para iniciar un trabajo similar…



INCLUSO SE HABLA DE QUE ya llegaron auditores enviados desde la oficina de Manuel Bartlett para revisar qué sucede en estas obras que se suman a muchas otras que están tiradas en las plantas de la paraestatal en Jalisco y otras entidades…