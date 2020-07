16 Julio 2020 04:08:00

Los videos de Lozoya

Los priistas están que se muerden las uñas y se truena los dedos de los purititos nervios. Y no es para menos, pues hoy llega a México el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y trae en la maleta una larga colección de videos. Y no son porno, pero varios de los que ahí aparecen terminarán con el trasero al aire. Y es que se supone que en esos videos grabó los sobornos que recibieron varios diputados y senadores. Según esto, desde su oficina en Pemex habrían salido maletas de dinero para comprar el voto de los legisladores a fin de que aprobaran la reforma energética. ¿Quién aparece en esos videos? Hasta ahora no se sabe con certeza, pero ya se manejan los nombres de personas tan finas (es un decir) como el líder del Partido Verde, Arturo Escobar; el entonces senador y ahora Gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez; y el entonces diputado y ahora Alcalde de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal. De hecho, en aquella época, si mal no recuerdo, el presidente de la Cámara de Diputados era el mismísimo Ricardo Anaya, mejor conocido como Ricky Riquín Canallín o Chicken Little para los cuates. ¿Todo los diputados y senadores que aprobaron la reforma energética recibieron lana? Evidentemente no. De hecho, no está claro quiénes aparecen en los videos de Lozoya y, sobre todo, si en verdad se puede ver que reciben sobornos.



Lo peor del asunto es que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no busca combatir la corrupción, sino más bien usarla como arma contra los otros partidos políticos. El año próximo son las elecciones de todos los diputados federales y de 15 gobernadores, por lo que necesitan echarle la mano a Morena. Así que hazte a la idea que durante los próximos meses te van a saturar por tele, radio y redes sociales de acusaciones de todo tipo contra priistas, panistas, perredistas. y ningún morenista. Tan es así que en este mismo momento Emilio Lozoya dejó de ser el criminal más buscado por el Gobierno y se convirtió en el mejor aliado de la 4T. Hoy lo importante para AMLO y sus muchachos ya no es castigar las transas de Lozoya al frente de Pemex, sino dar a conocer a quién salpica. “Ora sí, puercos: ¡atásquense que hay lodo!”.





‘No son calzones, su señoría’



¿Quién no ha hecho un Mancera en esta cuarentena? El otro día al exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, lo exhibieron que estaba ¡en calzones! en una videoconferencia con sus compañeros del Senado. Lo peor es que fue el propio Mancera quien subió la foto a Twitter, pero no se dio cuenta que se notaba claramente que estaba sentado frente a la computadora con la camisa muy bien planchada, pero sin pantalones. Digo, cada quién sus perversiones, pero ¿qué necesidad de que los demás se enteren? La realidad es que todos los que hemos tenido que hacer videollamadas en esta pandemia -Señor, danos el Zoom nuestro de cada día-, en algún momento hemos tenido que entrar a medio vestir o disimulando que ni nos bañamos. Yo confieso que más de una vez he entrado a la junta del periódico con mucha ventilación donde usualmente no la hay. Y eso le pasó el otro día a un abogado, en una comparecencia virtual ante una jueza. En cierto momento el abogado se movió y la jueza le preguntó: “¿No trae pantalones?”. Obviamente el otro dijo que sí traía, pero ya se sabe que los abogados mienten hasta sin pantalones.





¡Nos vemos el domingo!