20 Diciembre 2020 03:10:00

Los volvieron a chamaquear

CUANDO DECIMOS una cosa, es porque tenemos los pelos de la burra en la mano, hace 8 meses pusimos en alerta a la Secretaría de Turismo en Coahuila, sobre el fraude de que eran objeto con su mentada Web App que han presumido como la estrategia digital del año.



EN AQUEL MOMENTO se lavaron las manos y externaron que esa App que no es tal, había sido contratada por la anterior secretaria de Turismo y que todavía no la lanzaban, yo sólo les dije abusados, ese es un fraude y hoy lo vuelvo a afirmar.



LUEGO LES vendieron que la mentada Web App estaba nominada como una de las mejores estrategias digitales y que en 90 días ya tenía 450 mil visitas y volvieron a tragar el anzuelo, para que una estrategia digital sea efectiva, debe entregar resultados tangibles y para ello, es necesario tenga información.



NAVEGAMOS la Web App y nos encontramos que es bonita, llamativa, pero no es un canal de venta y muy limitada en contenido.



De información sobre hoteles de Acuña, sólo aparece un hotel, de Candela un temazcal, de Cuatro Ciénegas sólo 10 hoteles de 22 que tienen, de Parras aparecen 11 hoteles de 32, de Piedras Negras sólo 3 hoteles.



EN EL CASO de restaurantes la situación está aún peor, pero mejor ya ni le seguimos, lo peor de todo es que se pagó 1.5 millones de pesos por esta plataforma, pero no es la primera vez que los chamaquean.



HACE 8 AÑOS les vendieron una App cuyas características tampoco eran y pretendían que se pagara de los fondos de las Oficinas de Convenciones y Visitantes y nos negamos, hace 4 años, nuevamente sucedió lo mismo, parece que es costumbre, caray, cómo caer 3 veces en el mismo fraude y casualmente con empresas chilangas.



EL PRETEXTO es que falta información porque los empresarios no la han proporcionado, pero cómo cobrar 1.5 millones de pesos y no incluir el levantamiento de información, lo mismo les dijimos hace 8 meses, lo increíble es que aún así nos quieran vender espejitos a quienes ya tenemos varios años en esto. Lo siento se tenía que decir y se dijo.



SE DEJÓ VENIR la paisaniza, la carretera 57 volvió a verse llena de vehículos procedentes de Estados Unidos, como cada año en estas fechas se ven las caravanas de nuestros connacionales que vuelven a México, por razones obvias no en la misma cantidad del año pasado, pero siguen cruzando.



EL INCREMENTO salarial debe considerar las condiciones actuales y las que se esperan en 2021, así lo expresaron los líderes empresariales ante el aumento del 15% al salario mínimo, situación dada más buscando el efecto popular que beneficiar realmente a la clase trabajadora.



TODAVÍA HAY micro, pequeñas y medianas empresas que no logran reactivarse y otras que cerrarán. La prioridad está en la recuperación del mayor número de empleos, señaló Concanaco Servytur



CONCANACO SERVYTUR destacó que para decidir sobre el incremento salarial se debió tomar en cuenta las condiciones actuales en que se encuentra el país y las que se tendrán el próximo año a consecuencia de la pandemia del coronavirus, que continúa afectando a los sectores productivos.



EL PRESIDENTE de la Confederación de Cámaras, Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, consideró que en 2021 algunos sectores aún estarán tratando de reactivarse, ya que cuando se esperaba un mejor panorama los contagios de coronavirus siguen en aumento en muchas entidades del país.



EL LÍDER EMPRESARIAL en un comunicado de prensa señaló: Aunque ya se contará próximamente con la vacuna contra el coronavirus, y un programa nacional para su aplicación, tomará meses atender a la población vulnerable y más de un año inmunizar a todos en el país, la recuperación económica está ligada a la capacidad de laborar de la planta productiva”, subrayó.



EL DIRIGENTE empresarial sostuvo que el incremento salarial del 15 por ciento aprobado afectará más a las empresas pequeñas y los giros que tendrán una recuperación más lenta por sus propias características, como es el caso del turismo, donde los miles de negocios que antes de este año eran un importante motor económico, y aunque ya están operando les tomará hasta dos años en muchos casos regresar a los niveles que tenían antes de la pandemia.



18 MIL MILLONES de pesos prometió López Obrador para los damnificados en Chiapas y Tabasco, asegurando contar con los recursos a la mano, Arturo Herrera Gutiérrez, tragó saliva al escuchar el compromiso, ¿de dónde va sacar ese dinero? Quién sabe.



EL POZO YA ESTÁ seco, con una economía a la baja, con millones de pesos en pérdidas económicas, con un sector productivo devastado, un sistema de salud rebasado y con falta de credibilidad para inversionistas, las expectativas económicas para 2021 no son positivas.



LAS EXPECTATIVAS de salud en 2021 tampoco pintan bien, el hecho de que el Gobierno Federal reservará para sí mismo la vacunación universal contra el Covid, deja a la población a merced de aprobación política, cuando el número de fallecidos supere los 150 mil será demasiado tarde.



ES COMO VER el buque naufragar y no sacar los salvavidas, el bloque de gobernadores federalistas envió su respaldo para apoyar en la vacunación de la población, pero el Gobierno Federal tachó de politiquería tal acción, por Dios a mí como ciudadano me importa la vacuna, no quién la pague o aplique, es un hecho que el mercado negro será un gran negocio en 2021 y no habrá poder que lo impida, al tiempo y verán que tengo razón.