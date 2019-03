14 Marzo 2019 04:06:00

Las combis

Si usted es usuario del transporte público, específicamente de las llamadas combis, pues prepárese ya que viene un alza en la tarifa.



Será cuestión de días, antes de que termine el mes, según afirman los enterados, que la tarifa general, la que se aplica al 70% de los usuarios, subirá de 11 a 13 pesos. Sí, dos pesillos más por el mismo servicio.



Esta alza se “cocinó” desde hace más de un mes, pero por aquello de las anticipadas y el reclamo de quién se cuelga las estrellitas, se suspendió su aplicación.



Pero como no hay plazo que no se venza, pues ya resulta inminente. Y sí, los concesionarios asumirán públicamente los mismos compromisos de siempre: que modernización, que capacitación de choferes, que mayor eficiencia… en fin, lo de siempre.



Y la autoridad anunciará lo mismo de siempre: que supervisará que se cumplan estos compromisos.



Desde este espacio se hace una apuesta: después de los reclamos iniciales, en cuestión de semanas, ya ni quién se acuerde, ya el golpe se habrá absorbido y la población habrá hecho lo que tenga que hacer para hacer frente a esta alza, como siempre.



Pero el fondo del asunto es que hoy por hoy los saltillenses no merecemos la calidad e ineficiencia del servicio de transporte público que todos tenemos que sufrir.



Y la solución de fondo no tiene que ver con salir del paso o administrar el problema. Tiene que ver con una visión de futuro y la fuerza para imponer las mejoras, sobre quien sea… así sea ese famoso pulpo de los concesionarios del transporte público. A ver.