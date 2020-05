23 Mayo 2020 04:10:00

Lucrando

Como si nadie hubiera leído o escuchado a Ciro Murayama cuando habló del lucro político.



Las hermanas Galván, Silvia y Gabriela, no se enteraron porque son de las que se les ha visto entregando despensas en las colonias.



Y nada tendría de malo que las diputadas, una federal y la otra local, ambas del PAN, ayuden a la población vulnerable.



Lo que critican los malquerientes de las Garza es que se hagan acompañar del líder municipal, Erick Ramos.



Lo que pudo ser una ayuda para atenuar la crisis por la pandemia del Covid-19, las hermanas la politizaron.



ENOJADOS



En más de panistas, más de tres se inconformaron por el nombramiento de Aída Guardiola.



La abogada fue nombrada apenas hace unos días como subdirectora administrativa en Seguridad Pública, donde manda Fernando Olivas Jurado.



Los albiazules critican a la funcionaria municipal no por su falta de capacidad en el puesto, sino porque no es miembro activo del PAN y se ganó el puesto, según dicen, por su cercanía con Javier Guerrero.



BERRINCHE



En llamarada de petate quedó aquel choque que tuvo Diego Márquez con Florencio Siller.



Regidor y Alcalde llegaron incluso a las agresiones físicas y verbales.



Diego amenazó que sería un duro crítico de Siller, pero su amenaza no duró mucho tiempo.



El regidor del PRI es ahora el más manso de todos los priístas en el Cabildo de la ciudad del riel.



En la semana que termina, los panistas lo buscaron para hacerle frente al alcalde en la revisión de la cuenta pública y Diego se hizo ojo de hormiga.



BLOQUE OPOSITOR



Va en serio el encontronazo entre gobernadores y el gobierno Federal.



Debe usted saber que son sieta los mandatarios, de diferentes partidos políticos, los que forman el frente que dará pelea legal a decisiones de Andrés Manuel López Obrador y su llamada Cuarta Transformación que afectan a sus Estados.



El movimiento lo iniciaron Miguel Ángel Riquelme, Francisco García y Jaime Rodríguez.



Se sumaron más gobernadores y desde ayer censuraron el freno a la inversión privada en energías limpias decretado por el Gobierno federal el mes pasado y amenazó con actuar jurídicamente si la Federación no da marcha atrás.



Lo que acordaron los mandatarios fue en tierras coahuilenses y justo un día después de que Riquelme se reuniera con López Obrador en Palacio Nacional.



Según una primera estimación el freno afectaría inversiones por más de 10 mil 115 millones de dólares en sus Estados, generará más contaminación y contraviene acuerdos internacionales.



VIGILANTES



La Policía Covid arrancó fuerte en Monclova.



Y en el primer reporte que le mandaron a Alfredo Paredes le informan de mil 700 establecimientos que ya fueron revisados.



Apenas en la primera etapa, porque a decir del Alcalde la vigilancia será permanente en todos los negocios de la Capital del Acero.



Los últimos días han sido tranquilos para Monclova en casos del nuevo coronavirus.



La posibilidad de pacientes contagiados se verá la próxima semana entre lunes y martes despues de la reapertura económica.



EN DESGRACIA



Los del PRI tienen mucho qué agradecerle a Bertha García a la que mejor conocen como “La Pechocha”.



Quienes han sido candidatos se estaban sumando para apoyar a la líderesa después de que un incendio consumiera su vivienda.



“La Pechocha” es bien conocida en todos los niveles de los priístas.



Seguro es que no la abandonarán a su suerte.