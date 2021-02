04 Febrero 2021 04:10:00

Lucrar con el registro de vacunas

Quienes de plano enseñaron el cobre fueron varios aspirantes a candidaturas de Morena y UDC en la región de los Cinco Manantiales, luego de que alguien de su equipo de trabajo y campaña les dijo que podrían aprovecharse de la dificultad para el registro nacional de vacunación contra el Covid y así atraer agua y beneficios políticos hacia su partido y su potencial candidatura…



En Zaragoza, José Aldape, quien busca la candidatura por UDC o por el partido que lo quiera cobijar y en sus redes sociales convocó a aquellas personas de 60 años y más a que acudan a sus oficinas del comité municipal, UDC, para inscribirlos en el padrón de vacunas. Es decir, los del partido naranja estatal ya quieren sacar raja política de un asunto que no deben, enseñando a todas luces el cobre…



El mismo error comete Chon Martínez en Morelos, en donde también convocó a la población de la tercera edad, mayores de 60 años, a que acudan con su CURP al comité del partido de la 4T para “apoyarlos” en el registro…



La intención es buena, lo malo es que ellos traen un interés político y por eso no se vale que pretendan valerse de la urgencia y preocupación en el tema de salud de la población para llevar agua política a su molino, o su partido…



Mantiene Mario Dávila su activismo por candidatura

El que sigue con el impulso a su proyecto del Triángulo Dorado es el empresario Mario Dávila, quien aprovecha todo momento para platicar con empresarios, con funcionarios públicos y personas interesadas en escuchar los planes de reactivación para las regiones Carbonífera y Norte del estado en materia de inversiones privadas y generación de empleo…



El empresario incluso ya causó preocupación a quienes ya se hacían de la candidatura, prometiendo votos cuando aún no ganan ni la alcaldía de la capital, ni mucho menos una diputación federal…



Dávila Longoria incluso ha propuesto ante la sede nacional de Morena que se revisen algunas de las candidaturas que se dicen ya amarradas para contender en las alcaldías como es el caso de Múzquiz, en donde está seguro que Morena tiene mucho más peso que cualquier candidata de otro partido que pretenda colgarse del movimiento para buscar la alcaldía…



El proyecto de Triángulo Dorado, estima Mario Dávila, vendrá a revolucionar todos los aspectos de la economía y para ello se requiere gente con los mejores perfiles con alta preparación académica y no sólo líderes de baja capacidad…



Ya el empresario ha dialogado sobre el proyecto con varios secretarios del Gabinete federal, quienes ven con buenos ojos la propuesta, entre ellos el de Agricultura, de Economía y Turismo…



Sustituyen en ISSSTE a delegado en Coahuila

Ayer en Saltillo, en las oficinas de la delegación del ISSSTE Coahuila, rindió protesta como nuevo delegado el abogado Raúl Moreno Veloz, nigropetense de experiencia en temas de seguridad pública y también en el ámbito federal y aduanas…



Moreno Veloz sustituye en el cargo a Álvaro Obregón, presumimos que luego del escándalo que se dio a conocer por agandayar la vacuna contra el Covid-19, el diputado Francisco Cortés Gómez…



De esta forma, tanto el exdirector médico, como el exdirector administrativo fueron removidos de su cargo (pues Cortés pensaba retornar cuando pidiera licencia de diputado local) tras el escándalo que tanto daño le causó a la imagen de la 4T y hasta el delegado estatal alcanzó castigo por esa falla garrafal que exigió investigar el delegado federal Reyes Flores Hurtado…



Veremos cómo es que enfrenta las situaciones en el ISSSTE el nuevo encargado de las finanzas y la administración de esta delegación y también cómo es que le ayuda su experiencia en temas legales…

Se requiere de gente sensible y también de mucho diálogo con los derechohabientes…



Moreno Veloz proviene de la capital del país, en donde hizo buenos amarres, incluso en los niveles altos de la 4T y ahora lo premian retornándolo a su estado natal…



Una semana más de freno a COVID

Ayer tras la reunión del Subcomité de Salud de la Región Norte, alcaldes, autoridades médicas y el coordinador de esta región, Francisco Saracho, acordaron ampliar por una semana más las restricciones de horarios, es decir, que negocios y comercios no esenciales cierren a las 8 de la noche, como estrategia para frenar el avance de la pandemia…



Piedras Negras ha logrado y también otros municipios como Ciudad Acuña, bajar los contagios, pero se requiere fortalecer la estrategia y por ello se acordó una semana más…



El presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Bres, ha pedido a la población y al sector productivo y comercio que nos apliquemos una semana más para de esta forma no cederle espacio a la pandemia…



Los contagios han disminuido, pero no podemos echar las campanas al vuelo y por ello es necesario reconfirmarlo con una semana más de restricciones…