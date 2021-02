08 Febrero 2021 04:10:00

Luis Sifuentes y la realidad de Eagle Pass

Mientras el alcalde Luis Sifuentes, que gobierna Eagle Pass, dice que la ciudad y su comercio puede soportar más meses de cierre o prohibición de cruces a turistas desde Coahuila, que los comercios soportarán el tiempo necesario, los negocios en esa ciudad viven otra realidad…



Y es que muchos han muerto, terminado en bancarrota o simplemente cerraron para esperar mejores tiempos para hacer negocios y permanecer abiertos…



Si uno se da una vuelta por el Mall de las Águilas este luce abandonado, con poquísimos locales abiertos y menos gente en ellos, algunos de gran tamaño ya habían cerrado o anunciado su cierre con anticipación y eso simplemente provoca que menos gente vaya al Mall…



Si a eso le agregamos que los turistas desde México no cruzan y representan el 60 por ciento o más de sus clientes, simplemente la cosa está crítica e insoportable, no como dice el alcalde…



Ahora, que mientras los negocios, en opinión de Sifuentes, pueden soportar más meses de cierre, la ciudad no vive esa realidad, según lo comentado el jefe de la administración de Eagle Pass…



Ahí si dice Luis Sifuentes que si la cosa sigue igual en cuanto a las restricciones d cruce y por ende los ingresos para la ciudad por peaje o pagos en puentes internacionales, deberán de meter tijera y recortes presupuestales en los próximos meses y eso significa despidos, cancelación de programas y proyectos hasta que la cosa se normalice y el Covid sea, ahora sí domado…



Preocupante el tema educación en secundarias

A pesar de que en muchos sectores de Coahuila, la educación a distancia ha cumplido con sus objetivos académicos y también de salud, donde las cosas preocupan es en algunos sectores y planteles de nivel secundaria, en donde aunque las autoridades no lo acepten, simplemente los adolescentes en su mayoría, han abandonado las clases y su educación…



Sobre todo en planteles de sectores complicados, como la zona centro, Mundo Nuevo, Ejido Piedras Negras y otros, los prefectos y directivos se han dado a la tarea de hablarles por teléfono a los padres para que estos hagan reaccionar a sus hijos y retomen el camino de sus clases en línea o que atiendan la planeación que los maestros tienen para ellos…



Los padres simplemente han señalado que los adolescentes no hacen caso, no tienen el equipo, internet ni las condiciones para las clases en línea y a distancia y por ello los jóvenes prefirieron buscar trabajo o simplemente convertirse en ‘‘ninis”…



De esos dos mil probables reprobados que señala el profesor Arón Rodríguez de Lara, de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación de Coahuila en Piedras Negras, la mayoría son de nivel secundaria…



Es ya un año completo casi de pandemia y de condiciones distintas y adveras para la educación y al término de este ciclo escolar será un año y medio para muchos de esos adolescentes perdido…



La seguridad y la tribu Kikapú

Desde hace ya varios años la problemática de seguridad entre la nación india de la tribu Kikapú se ha visto preocupante por lo que no estaría de más que se diera un diálogo con las autoridades de Eagle Pass y con otras instancias estatales…



Hombres de la tribu que enfrentan con rifles AR15 a oficiales; investigación de presuntos ataque de cazadores de la tribu contra migrantes; mientras que en la región de Múzquiz los accidentes mortales donde participan conductores de la tribu son algo ya común…



Aunque el sheriff de Maverick, Tom Schmerber, considere, y muy bien, que son asuntos de una nación independiente, el caso es que algunos de esos incidentes ocurren fuera de la reserva y por ello es que deben de preocuparse y atender lo que sucede…



Los jóvenes de la tribu piensan ya distinto a sus padres y abuelos, y gozan de una abundancia que previamente no conoció la escasez, por ello es que los jóvenes son menos responsables y más temprano que tarde se involucrarán en un asunto de escándalo mayor, esto si antes no hay diálogo con las autoridades propias de la tribu y con las de la ciudad y el condado…



La urgencia del regreso a clases presenciales

El secretario de Educación, Higinio González, ya ha manifestado que el actual sistema de educación no es el mejor y por ello, si las condiciones de salud lo permiten, ya se preparan para que el próximo semestre y año escolar sea con clases presenciales…



Pero por supuesto que hay preocupación del magisterio; también de los padres de familia y para ello se preparan protocolos, medidas de control y cómo evitar que los niños transmitan la enfermedad…



Se supone que para ese mes la vacuna ya comenzará a aplicarse en forma masiva, habrá un gran avance y la pandemia deberá de comenzar a ceder…



Todos estamos a la expectativa, pero también hay preocupación porque no se puede comenzar otro año escolar en el sistema básico con educación a distancia…