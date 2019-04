26 Abril 2019 04:09:00

Lunes negro –para muchos–

I ncertidumbre –es por lo menos el sentimiento de muchos–. Una vez que los abogados de Muñoz lograron que se cociera el arroz... me imagino la que se va ir ARMANDO –se los escribí desde cuándo–.



N o duden que algunos ya andan abogados buscando, y aunque el lunes será menguante, yo veo una LUNA LLENA –al menos de miedo–; no es lo mismo la DEA que la SEIDO...



G enera pues el Ingeniero una gran expectativa, pues si los rumores se confirman, algunos coahuilenses no tendrán alternativa; habrá que estar atentos a los CANALES; pues la televisión estará cubriendo uno a uno todos los detalles.



E s el curso de la historia de una justicia importada; de traiciones e ingratitudes, que acaparará la atención de Coahuila a multitudes...