27 Mayo 2019 04:10:00

Lupa en el Poder Judicial

A partir de este lunes las centrales de Actuarios del Poder Judicial en Coahuila, en donde manda la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, estarán bajo la supervisión de la Visitaduría General. La medida, nos comentan, tiene que ver con un acuerdo del Consejo de la Judicatura al detectar que las diligencias no se están realizando con la celeridad debida, o lo que es lo mismo, que los encargados traen su propia agenda.



Según se publicitó en la Central de Actuarios en Saltillo, hoy estarán funcionarios de la Visitaduría para escuchar a todo ciudadano que tenga alguna queja respecto al desempeño de los actuarios. De hecho, se sabe que en el Foro Profesional de Abogados de Saltillo se organizaron y por ahí andarán.



Adicional a ello, el Poder Judicial está tomando otras medidas, como capacitación al personal y análisis de herramientas para planeación de rutas, buscando elevar la eficiencia. Veremos.



Mal día



Mal día para funcionarios de la Administración estatal. Primero, agentes federales catearon la residencia del exalcalde de Ramos Arizpe y actual titular de la Comisión Estatal de Vivienda, Ricardo Aguirre Gutiérrez, y de su esposa Edna Dávalos, titular de la Oficina Local de Recaudación.



Al parecer se trató de un malentendido y los agentes de la Fiscalía General de la República se retiraron al poco tiempo y sin novedad, pero por lo pronto queda el mal rato para la pareja y sus tres hijos.



No hay muchos detalles sobre lo ocurrido la madrugada de este domingo, pero hay quienes apuestan doble a sencillo a que detrás de la denuncia “anónima” que motivó el cateo, está la mano del regidor Ernesto Saro Boardman, quien al parecer no le perdona al Richy haberse ido del Partido Acción Nacional, en donde eran equipo.



¿Pero qué necesidad?



Y también fue mal domingo para el titular de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (Ceas), Antonio Nerio Maltos, pues resulta que junto a su hermano David es propietario de una de las 12 gasolineras balconeadas en ‘la Mañanera’ del 6 de mayo, por negarse a revisiones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de Ricardo Shefield. Se trata de una estación de servicio localizada en Allende, y forma parte del conjunto de empresas de su tipo que los Nerio tienen en aquella región del estado.



La empresa Petrotanques SA de CV salió al balcón hace 20 días, como decimos, pero hasta ahora trascendió a quién pertenece. Ahora los Nerio ya saben cómo se las gastan en la cuarta transformación, y sin haber necesidad.



Sumarse



En más de la reunión que sostuvieron Francisco y Abraham Tobías Hernández con Manolo Jiménez Salinas, se supo que los hermanos Tobías acudieron al encuentro para sumarse de lleno al trabajo político del primer priista de Saltillo.



La intención de Francisco y Abraham, nos comentan, es respaldar con todo la operación que encabezan el gobernador Miguel Riquelme y el alcalde Manolo Jiménez, para fortalecer al tricolor en la capital de Coahuila.



Como lo comentábamos, los hermanos Tobías destacan por sus cualidades en la operación política y electoral, conocen el territorio y sobre todo los conocen en el campo, especialmente a Pancho, por su presencia en las colonias.



Le prometieron…



La que anduvo este domingo en la talacha electoral en Durango, fue Mary Telma Guajardo Villarreal. La paisana es representante de la dirigencia nacional de lo que queda del Partido de la Revolución Democrática, y se dejó ver por Guadalupe Victoria para apretar tuercas en la estrategia de quienes serán los representantes de casilla para la contienda del próximo domingo.



Trascendió que a la exdiputada federal le pidieron aplicarse en Durango y de acuerdo con los resultados que logre, tendrá en la bolsa una candidatura a diputada local y posición de primer lugar en las plurinominales el próximo año en Coahuila. Algo es algo, pero de cualquier manera la tarea no es fácil, dado el avance de Morena por aquella entidad.



En la agenda…



Foro sobre la Progresividad de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que organiza la diputada federal Miroslava Sánchez Galván, presidenta de la Comisión de Salud en San Lázaro. El encuentro será en las instalaciones del Palacio de Coss a partir de las 4 de la tarde.



Y también este lunes por la tarde arranca en el auditorio de la Facultad de Jurisprudencia la 51 Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior. Los trabajos serán por tres días y arrancan con las conferencias del rector Salvador Hernández Vélez y el auditor Superior del Estado, Armando Plata Sandoval.



Antes, a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura Jurídica, de la colonia Bellavista, se inaugura el foro sobre la nueva Ley de Ganadería para Coahuila; estarán el secretario de Desarrollo Rural, José Luis Flores Méndez, y Alejandro Sánchez Navarro, presidente de la Asociación Ganadera Local de Saltillo. También será el debut en ese tipo de eventos de Joaquín Arizpe Dávila, como presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila.