01 Abril 2020 03:10:00

Luto en el IMSS

El contagio llega a 36, y el Covid-19 cobra su segunda víctima, Gualberto Reyes de la Cruz, médico urgenciólogo del IMSS Monclova perdió la batalla, generando más que tristeza, impotencia y enojo contra quienes dirigen la institución.



Un cuadro familiar desgarrador, dos niños menores de 10 años quedan en la orfandad al igual que la familia cercana, no pudieron verlo ni despedirse de él.



Su entierro, dirían los compañeros de él, es con la ropa que dejó al ingresar al hospital, directo a la cremación, mera referencia recalcan trabajadores, fuera de lo común y para aquellos que se contagiarán… miles, pronóstico IMSS.



Renegrea el panorama para la Región Centro, dicho por el Dr. Max Elguézabal, una persona con coronavirus contagiará a 60 y la cadena llegará a miles, ¡Quédense en casa!



La emergencia nacional una buena medida, pero voces representativas sostienen falta por hacer, cerrar aeropuertos, el toque de queda en algunos lugares como Monclova, donde incluso piden sanitizar, hacer cerco o quemar la Clínica 7.



FILTRO SANITARIO



Apostándole a todas las medidas sin perder tiempo, el alcalde de Monclova, Alfredo Paredes, montó un operativo de revisión en cinco puntos de entrada y salida a la ciudad para detectar sospechosos de Covid-19.



Medidas preventivas que pueden ayudar a contener la expansión de contagios que avanza a pasos agigantados



Al norte y sur de la carretera 57, en avenida “Las Torres”, bulevar San José al Oriente y bulevar Ejército Mexicano, límite entre Frontera Monclova, se revisa la temperatura y se hacen recomendaciones sanitarias.



REPLICA MEDIDAS



La amenaza del coronavirus está a unos pasos, ojalá no sea ni a horas ni a días, el alcalde de Frontera, Florencio Siller Linaje, lo entiende a la perfección y entregó producto para sanitizar bases y autos de alquiler.



Las medidas restrictivas siguen replicándose en los sectores, al tiempo que instruyó a Seguridad Pública sugerir a los ciudadanos en paseos públicos irse a su casa.



El departamento de Seguridad Pública entrará en acción para persuadir a grupos o concentraciones a cumplir con el resguardo voluntario, que ahora sí es obligado o forzado porque el contagio está a unos pasos



DISCULPAS



“Disculpen ustedes, fue un error, en Monclova el contagio de Covid-19 sí fue en la Clínica 7 del IMSS”, dijo el subsecretario Hugo López-Gatell luego del reporte que diera el lunes.



Leyó mal o se le cruzaron los cables a Gatell cuando en la conferencia del lunes dijo que en Monclova, en el hospital IMSS un doctor contagió al personal luego de una consulta privada con un paciente.



Primero dijo se disculpó con el Gobernador de Coahuila y públicamente con los monclovenses que están “superencabritados” por esa versión, entre otras cosas.



Disculpa aceptada, pero sin dejarlos conformes, debe saber Hugo Gatell del clamor general, piden destituir al director Ulises Mendoza, subdirector Víctor Barbachano y la jefa de epidemiología Mónica Flores.



López-Gatell pide una disculpa pública y reconoce la molestia de la población en #Monclova ante ese reporte, pues personal del hospital había señalado que el contagio se dio por un paciente que ingresó el 15 de marzo.



INFECTADO



El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quedó contagiado en su gira a Badiguarato, la tierra de Joaquín Loera “ El Chapo”, acusaría directo el dirigente del PRI en Coahuila Rigo Fuentes.



Mucho se habla del saludo a doña Consuelo Loera, la supuesta reunión con un capo menor en pleno incumplimiento a las medidas sanitarias que se volvieron necesarias desde antes de su visita por allá.



AMLO quedó infectado de por vida, una agonía lenta que le mermó simpatías y lo irá extinguiendo del mapa político, “narcovirus” el mal que corrompe y destruye a México, sentencia el dirigente estatal del PRI.



“BIENESTAR” CONTINÚA



Excluido de la emergencia nacional que decretó el Gobierno Federal el Programa de Bienestar sigue pagando el apoyo bimestral más el adelanto en municipios de Coahuila.



Sería el mismo delegado Reyes Flores, el que por cierto no aparece en la contingencia sanitaria en hospitales, aunque sí en la carpa de pago en Saltillo.



Con los protocolos de salubridad, la sana distancia, el chequeo de temperatura y haciendo grupos de pago se cumplió, al menos en Saltillo, y porque andaba Reyes.



En otros municipios de la Región Centro, no se puede decir lo mismo, si no pregúntenle a los de Telecom, que salieron a pagar a despoblado y en Sabinas les valió mother la sana distancia.



La fotos que hicieron circular del pago de becas en Sabinas con una concentración de adultos mayores muestran la irresponsabilidad.



Suponen que la emergencia sanitaria y el contagio de Covid-19 debe ser en otro planeta, no quizás el Presidente les dio la estampita de protección “detente”.



En los próximos días llegarán a municipios de la Región Centro, de actuar con esa irresponsabilidad como en Sabinas, contagiarán a todo el pueblo.



Al Gobierno Federal le pasó con la Clínica 7 del IMSS, que tome las providencias para que los “Servidores de la Nación” no sean comparados con aquella anécdota del soldado que cargó al burro en un campo minado, durante la Segunda Guerra Mundial.