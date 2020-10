01 Octubre 2020 03:10:00

Luz ámbar en bancos

Buen día .Ante endeudamiento en bancos derivado de compras a través de tarjeta de crédito, préstamos, financiamiento de coches o vivienda, la Secretaría de Hacienda autorizó a criterio de los banqueros planes para evitar según ellos, que los créditos se conviertan en impagables y esté en riesgo el sistema financiero.



Por eso reciclan dar facilidades como en marzo pasado con el ingreso de la pandemia a México donde lo único que hacen es alargar los tiempos de agonía a 5 años, ya que no incluye quitas al capital, ni menores intereses, únicamente aplazan los tiempos de pago.



Se les dio luz verde por la SHCP para quitas al capital e intereses, pero los bancos desoyeron y solamente alargan plazos de pago, los deudores ante instituciones crediticias ya no saben qué hacer en medio de la rudeza de la pandemia y efectos colaterales con larga lista de prioridades, pero si alguien espera quitas al capital y derretimiento de intereses, muy difícil.



Actualmente ni los empresarios compran auto del año en la agencia, únicamente la élite de la burocracia, que al cabo no les cuesta el dinero proveniente de los contribuyentes, se les cae la babita de pensar en el bono de salida, ahorro y aguinaldo que succionarán en diciembre, por lo pronto estrenamos el mes de octubre a escasos tres meses que chupe faros este cruel 2020.



Mañana viernes 2 de octubre Monclova seguramente de alguna celebrará con imágenes de You Tube el juego donde los Acereros de Monclova se coronaron campeones; 2 de octubre no se olvida, y en aquella fecha ni en la peor de las pesadillas aparecía el acecho de la pandemia que ha provocado muchas muertes, enfermedades, desempleo, suicidios y otras adversidades.



Cotización voluntaria al IMSS



El diputado federal Alejandro Carbajal Hidalgo propone reformar el artículo 218 de la vigente Ley del IMSS para reducir de 25 a 10 salarios mínimos el valor máximo de cotización voluntaria, pero el especialista en pensiones de esta localidad licenciado Alfonso Flores Lugo afirma que no es acorde con la normativa actual y por lo tanto no hay necesidad de legislar porque está vigente.



“El sistema pensionario enmarcado en la abrogada Ley de 1973 está vigente de manera ultractiva, en razón a disposiciones transitorias que la nueva ley contiene, pero es necesario que el IMSS actúe de acuerdo a derecho y evitar el daño descomunal a la hacienda federal, no vale señalar que es bueno pagar pensiones de manera desproporcionadas que en apariencia es bueno, pero para las nuevas generaciones de mexicanos y mexicanas es muy dañino”.



Alerta en pensiones



“Si no se corrige el mal actuar del IMSS el régimen pensionario colapsará, dejando sin manera de subsistir a muchas personas, que quizá no seamos nosotros, pero sí los que están por llegar a edades mayores, además con este intento, desgraciadamente quienes están para proteger intereses del pueblo, como los diputados”.



“Ellos desconocen a ciencia cierta la normativa vigente aplicable a determinado asunto, como en el caso resulta, porque en esto no es necesario una reforma legal que se dice, sino solo requerir a quien se equivoca que haga las cosas como legalmente debe de ser”.



“Esto es que si se solicita el otorgamiento de la pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada bajo los lineamientos de la Ley del IMSS 1973, que operen las disposiciones legales correspondientes y si es el caso que se solicita bajo la vigencia de la Ley de 1997, bajo esa normativa de se dará el otorgamiento de la prestación socialî, añade el especialista monclovense Flores Lugo.



“No debe pasar desapercibido lo dispuesto por el artículo 226 de la vigente, que nos indica de que no procederá el aseguramiento voluntario cuando de manera previsible éste pueda comprometer el equilibrio financiero del instituto o la eficacia de los servicios que proporciona a los asegurados en el régimen obligatorioî.



