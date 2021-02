03 Febrero 2021 03:10:00

Luz de esperanza

Buen día .Luz que mata angustias y que genera sensación de alivio es que el Gobierno de Coahuila ya obtuvo respuesta formal de un laboratorio para la compra-venta de 2 millones de vacunas contra el exterminio de la Covid-19, y debido a que son dos dosis, entonces la inmunización será de arranque para 1 millón de coahuilenses.



Conduciría a la entidad a superar adversidades y salir adelante en el combate diario contra la pandemia en mucho menor tiempo que el previsto, así lo informó el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Las autoridades de Coahuila afirman que el proceso de negociación es con una compañía muy seria, y si se agrega la suma de voluntades con el Gobierno Federal será mejor.



Entre lunes y martes las autoridades sanitarias reportaron 23 muertes en Monclova por la Covid-19, la racha es alcista, imparable, no hay señales de tregua, y la estadística de únicamente 10 nuevos casos en 1 día como sucedió ayer, genera algo de sensación de alivio casi erróneo porque han sumado varias decenas diariamente, se prevé que continuará la oleada de infecciones.



Dice la vox populi que al rato ya no habrá ni cupo en los panteones, mucho menos en los cementerios particulares que fueron inventados para los ricos, en muchos países ya han vacunado millones de personas, y ya la aplican entre la población en general, pero en México ni siquiera el 0.5 por ciento de la población.



La otra pandemia



Con una economía moribunda en la Región Centro, familias que tienen enfermos de Coronavirus no encuentran la salida porque para combatirla es necesario gastos de medicamento, consultas médicas, análisis clínicos, oxígeno medicinal, renta de cilindro, y múltiples erogaciones, peor aún si desafortunadamente se produce el deceso que implica más necesidad de presupuesto.



Lo anterior, sin tomar en cuenta el presupuesto familiar para los artículos de consumo básico, adicional al pago de servicios de luz, agua, otros hasta renta, además muchos familiares de enfermos dejan de trabajar para estar al pendiente del paciente, y en caso de decesos hay que pagar en el panteón el terreno y a los sepultureros.



La solución es sencilla, dicen autoridades de salud; colocar correctamente el cubre boca desde el mentón hasta los pómulos para evitar ser parte de estadísticas de contagios y defunciones, de preferencia usar guantes de látex y careta de mica sumado a la sana distancia, esto propiciará que el virus muera y así desaparezca al menos gradualmente.



Elecciones en 288



El próximo martes otra vez comicios entre agremiados a la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático porque se llevarán a cabo elecciones para conformar con 5 trabajadores la comisión revisora del Contrato Colectivo de Trabajo y otros 8 para el comité de huelga, y ya de un momento a otro Néstor Rodríguez Falcón alias El Quiotío secretario general y el secretario de Estadísticas, don Julio César Aguilera difundirán la convocatoria.



Por el lado de la Sección 147 a mitad de mes arrancarán la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo con la Siderúrgica 1 de Altos Hornos de México, en momentos de incertidumbre y escenario borroso porque la empresa está en cuenta de cero bolas y tres strikes.



Obreros de Lear, olvidados



José Rivera Silva, estratega local del partido Movimiento de Regeneración Nacional y otros activistas proyectan plantear al staff de abogados del Comité Municipal Auxiliar en Monclova y Ciudad Frontera la instalación de un escritorio de asesoría gratuita legal en pleno libramiento Carlos Salinas de Gortari o en las oficinas del partido a trabajadores de la compañía Lear Corporation.



Lo anterior, a efecto de que a los cientos de trabajadores que están siendo despedidos se les haga un diagnóstico y presupuesto de justo finiquito y evitar que la CTM ‘propiedad’ de Mario Galindo se convierta en cómplice de la multinacional.



Hasta mañana