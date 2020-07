05 Julio 2020 04:09:00

Luz propia

QUERIDOS AMIGOS: Siempre esperado en Dios que estén teniendo un bellísimo domingo en compañía de sus seres más queridos, y que siempre tengan cerca una luz cuando se encuentren en la sombra. O bien pueden ustedes ser luz para quienes estén a su lado.



El tema que hoy les comparto me encanta pues se trata de la luz que el ser humano irradia y emana. A mi ver, esa luz que algunas personas tienen viene de allá arriba, así lo creo, pues nosotros no somos nada sin Dios que es todo poderoso. Claro habrá otras creencias, muy respetables por supuesto. Sin embargo, es mi sentir y se los comparto.



En una de las homilías que dio mi querido Padre Mario Cruz, Párroco y gran amigo muy respetado y admirado por toda nuestra comunidad de( Samara) Nuestra Señora Reina de los Apóstoles, que es la iglesia a donde asistimos por lo regular mis hijas y yo cada domingo,( bueno ahora por la contingencia sanitaria no es posible) per; esperamos pronto podamos, hablaba de cuando una persona brilla todo mundo voltea a verla se ve radiante, feliz, con paz en su rostro, que realmente las personas que están en esa misma frecuencia, quiere y desea estar al lado de esta persona de luz. Habrá otras personas que no sintonicen con ese ser de luz, y bueno pudiera ser que es tanta la energía divina que se siente, que quien está en la sombra, no pudiese soportarla, tal vez sea encandilada y no lo soporte. Y otra por el contrario, quiere salir de esa sombra en la que se encuentra y va tras esa luz que emana y trasmite ese ser humano de luz.



Qué bello es sentir cuando uno abraza con el alma a otra persona y ahí se siente, esa paz, esa luz que es la misma energía divina. Dios es luz, no sombra. Sí sientes que estás en la sombra, si sientes tristeza, envidia, siempre estas malhumorado (a), nada te parece, y te pone de malas la luz de otra persona, puedes empezar a trabajar en tu espiritualidad que no tiene nada que ver con la religión. El estar en paz consigo mismo y con los demás, eso viene del interior de cada persona, es decir, con tus pensamientos, sentimientos, y acciones, uno va construyendo su forma de vida, con quien te juntas y relacionas, puedes estar con personas negativas, enojadas, rencorosas (recordar que estas personas tienen heridas que no han sanado), nocivas, pero sí tú tienes luz, una de dos, o ellos se verán atraídos por esa luz, o bien la sombra en la que se encuentran se verán encandilados y no soportaran estar cerca, pues los lastimara por esa luz que emana la persona, y seguramente la persona de luz, irá a otro lugar donde su luz sea aceptada y compartida para bienestar y crecimiento personal .Cada persona comparte lo que lleva en su interior, si tienes amor darás amor, si tienes odio repartirás puras cosas negativas. Es como los árboles, como un manzano daría peras? Imposible, el manzano da manzanas, así de claro es, así nosotros, si soy una persona de luz, repartiré luz, y la luz es amor, es paz, es todo positivo, siempre ve el lado amable de todo lo que sucede, aunque el mundo se caiga a gajos. Sí vez esa luz y esa irradiación en alguien, acércate para que seas contagiado por ella, aprende de ese ser que seguramente Dios está poniendo en tu caminar, no lo hagas a un lado, súmate a esta energía divina, trabajemos en esa paz y luz interior de nosotros mismos, recuerden que AL NACER SOMOS TODOS INOCENTES, RADIANTES DE AMOR Y LUZ DIVINA, Y SANTOS. Pero la vida a mucho los va lastimando de tal manera que en lugar de ir a su interior de donde emana el amor, se va arrastrando por el mundo lleno de infelicidad y odio y se deja contagiar. Nosotros tenemos ese libre albedrío de decidir hoy, sí me uno a los seres de luz y soy uno de ellos.



Les mando un abrazo fraterno lleno de luz y amor divino de Dios. Hasta la próxima. Su amiga Verónica, Diosito por delante.