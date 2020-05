09 Mayo 2020 04:07:00

¡Madres!

Aprovechando que el domingo es el Día de las Madres, 40 cosas por las que echar madres en la política, los negocios y la vida:



1. Las terribles ideas de la cuarta transformación.

2. Los lambiscones.

3. La ineptitud.

4. El dogmatismo del jefe narciso.

5. El populismo.

6. Claro, el coronavirus.

7. El encierro tan prolongado.

8. Etiquetar en lugar de debatir.

9. Los que sin necesitar salir, pasean campantes.

10. Los que no usan tapabocas en público.

11. Las Pymes que se mueren por falta de liquidez.

12. “Sean solidarios y paguen sus impuestos”.

13. Apostarle a Pemex como “El Borras”.

14. Cancelar inversiones privadas en energías limpias.

15. Decidir ignorando la realidad.

16. Comer hasta saciar sin ejercitarse nunca.

17. Papás que son cuates de sus hijos antes de ser sus padres.

18. Crear enemigos imaginarios.

19. Dividir e insultar cuando se requiere unir.

20. Enfrentar una crisis con un líder pentonto.

21. Hacer pocas pruebas para el coronavirus.

22. Proveer con equipo chafa al personal médico.

23. Hablar sin escuchar.

24. Regalar pescados sin enseñar a pescar.

25. Que ganen las ideas del jefe y no las mejores.

26. Ignorar a los expertos.

27. Ser bueno para prometer y malo para ejecutar.

28. Gastar sin ahorrar.

29. Carecer de escenarios y planes de contingencia.

30. No defender al empleo y la planta productiva.

31. Un líder que en lugar de ayudar, estorba.

32. Vivir para trabajar y no trabajar para vivir.

33. Estresarse hasta morir.

34. Quejarse de todo siempre.

35. Premiar a sindicatos rijosos para que “eduquen” a los hijos.

36. Nunca reconocer los errores y rectificar.

37. Recortar músculo junto con grasa.



Las últimas tres son cortitas: odiar, vivir enojado y enfermarse.

Y para terminar en un tono positivo, la contraparte.

40 cosas “a toda madre”:



1. Hacer limonada cuando te dan limones.

2. Innovar para progresar.

3. Aprender de los errores.

4. Cumplir lo prometido.

5. Potenciar tus estrategias alineándolas con el funcionamiento del mundo.

6. Callarse cuando no sabes.

7. Dejar hacer a los que saben.

8. Incentivar comportamientos conducentes.

9. Podar para crecer.

10. Ante una crisis, actuar y ajustar rápido.

11. Consultar al que sabe.

12. Comunicar con la verdad.

13. Unir en lugar de dividir.

14. Liderar con hechos y no con rollos.

15. Reconocer tus debilidades.

16. Platicar con tus padres y con tus hijos.

17. Divertirse como niños.

18. Conocer el mundo (hoy aunque sea

virtualmente).

19. Leer para aprender.

20. Desechar las “fake news”.

21. Vivir en paz.

22. Encontrar lo mejor de cada persona.

23. Corregir con mucha paciencia.

24. Hablar antes de gritar.

25. Incentivar al que crea empleos y riqueza.

26. Ser solidario con el que menos tiene.

27. Gasto público que realmente promueva el desarrollo.

28. Ahorrar para la vejez.

29. Mente sana en cuerpo sano: ejercitarse.

30. Evaluar y capacitar al maestro.

31. Ejecutar buenas ideas.

32. Tener un equipo heterogéneo y capaz.

33. Un sistema de salud público eficaz.

34. Caminar por la calle sin temor a ser asesinado.

35. Discutir con argumentos y no con etiquetas.



Las siguientes cuatro son cortitas: amar, reír, disfrutar y descansar.

Y la última, faltaba más: ¡platicar y apapachar a tu mamá!

Feliz día para todas las madres... y un beso virtual para la mía.

En pocas palabras...

“La vida inició despertando para ver el hermoso rostro de mi madre”.



Mary Anne Evans (alias George Eliot), escritora británica.