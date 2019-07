01 Julio 2019 04:10:00

Madruguete en Morena

Al Palacio de Coss llegó un oficio firmado por José Guadalupe Céspedes Casas, secretario general en funciones del presidente del Comité Estatal de Morena, y por el presidente del consejo estatal del partido, Raúl Yeverino, en el que piden a la Junta de Gobierno seguir considerando al diputado Benito Ramírez Rosas como coordinador de su fracción parlamentaria.



Este 1 de julio, la diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández entraría en funciones como coordinadora, pero al parecer la transición no será fácil luego dela intervención de los dirigentes partidistas.



De sobra es conocido el acuerdo entre los dos diputados de Morena para compartir la coordinación parlamentaria a partes iguales de tiempo durante los tres años de gestión, y precisamente la mitad del periodo se cumplirá este lunes. Al parecer no hubo nada firmado y a las palabras se las lleva el viento. Veremos cómo reaccionan en la presidencia del Congreso, a cargo del panista Marcelo Torres Cofiño.



Mala convocatoria



Los laguneros resultaron mejor organizados en aquello de pronunciarse en contra de las medidas y ocurrencias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En Saltillo, nos aseguran, quienes vieron la protesta en la plaza Nueva Tlaxcala, a espaldas de Palacio de Gobierno, de entrada creyeron que se trataba de algún accidente al que se aproximaron los curiosos, pues los asistentes se podían contar sin problema. Junta más un atropellado, nos aseguran.



Peeero en Torreón, la protesta ciudadana se notó más, por el número de personas que participaron y el origen de la convocatoria. Nos hablan de más de 700 laguneros que protestaron por medidas como la falta de medicamentos y la cancelación de proyectos de movilidad urbana, como el Metrobús.



No trae rating



Ojo, nadie ve mal que los ciudadanos se manifiesten, al contrario, es parte de las manifestaciones cívicas que deben existir, pero hay de convocatorias a convocatorias, y en la de este domingo, mientras en Torreón el llamado a quejarse del gobierno de López Obrador estuvo a cargo de organismos no gubernamentales, como el Congreso Nacional Ciudadano y Chalecos México Laguna, en Saltillo la principal convocante fue la exdirigente panista Esther Quintana Salinas.



La también exregidora y defensora a ultranza de la desastrosa Administración de Isidro López Villarreal no trae buen rating, ni si quiera al interior de Acción Nacional, luego del tercer lugar en la contienda por el Senado y el lamentable resultado en la elección por la Alcaldía de Saltillo.



Ni quién les haga sombra



Los hermanos Álvaro y Carlos Ariel Moreira Valdés aparecieron como protagonistas en la organización de los eventos que este domingo tuvo el Gobernador de Campeche con licencia, Alejandro Moreno Cárdenas, en el protocolo de la campaña interna antes de convertirse en presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.



Por lo visto no hay quien desbanque al secretario de Organización de la dirigencia estatal del PRI y al exdirigente de las secciones 5 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, respectivamente, del control de la estructura priista en Saltillo y de la cúpula magisterial.



Los hermanos Moreira están más fuertes que nunca y así lo hicieron ver en los eventos de este domingo, en los que también participó Carolina Viggiano, su cuñada y aspirante a la Secretaría General del CEN.



Atendiendo quejas



Muy atareado anda el secretario de Seguridad Pública en Coahuila, José Luis Pliego Corona. Se le van los días entre contener los intentos del crimen organizado para hacerse de municipios y regiones de la entidad, y responder a señalamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de Luis Raúl González Pérez, sobre abusos de autoridad cometidos por agentes y mandos de Fuerza Coahuila.



Por cierto, nos comentan que nada bien cayó al funcionario lo ocurrido hace unos días en la Región Carbonífera, en donde un comandante del Mando Único Policial disparó a un dron de reporteros que cubrían un supuesto homicidio… según esto hay una investigación en curso y pronto habrá resultados. Veremos.



En la agenda…



A las 6:15 horas, muy temprano para ser lunes, el alcalde Manolo Jiménez Salinas tiene supervisión de servicios primarios, precisamente en los patios de las oficinas correspondientes.



Luego, en punto de las 9 de la mañana habrá firma de escrituras recién liberadas; la cita es en las instalaciones de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana (Certturc), en Emilio Carranza 255, en donde estará el titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso.



Una hora después, en la Biblioteca Central (Xicoténcatl 380), el coordinador de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías, Alfonso Vázquez Sotelo, iniciará los cursos de verano Mis vacaciones en la biblioteca.