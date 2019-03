05 Marzo 2019 04:06:00

Magia pura

Tal como están las cosas, me pregunto: ¿qué especie de halo mágico envuelve a Andrés Manuel que provoca tan apasionadas defensas, aun en aquello que resulta indefendible a la luz de la razón, de los hechos, de los datos objetivos de contexto?



¿Qué moverá a miles a quemarle incienso, mientras expresan furibundos que quieren quemar, pero en leña verde, a cualquiera que se atreva a cuestionar los modos de este moderno tlatoani?





¿Qué resorte se moverá en las almas de miles, tal vez millones, que sienten que se ahogan cada vez que detectan alguna voz crítica al Presidente y que los obliga, literalmente, a escupir su admiración por el tabasqueño, con una intensidad solo equiparable a la ira que les genera esa voz crítica?



¿Qué clase de hechizo ancló en la pereza intelectual a quienes se asumen orgullosos como incondicionales de un hombre en el que han depositado toda su fe y esperanza?



¿Qué acaso no se dan cuenta de que ser incondicional de algo o alguien no es otra cosa que mandar a la inteligencia de vacaciones?



Que en nada ayuda a nadie el rendir culto a un gobernante. ¿Qué no entendimos nada de nuestra penosa historia política de los últimos 60 años?



Y para que quede claro: los panistas fueron una gran oposición y un pésimo gobierno, y el llamado “nuevo PRI”, el de Peña Nieto, no fue más que la desbordada rapacidad, la corrupción generalizada. Eso no se discute.



El tema es que solo adoptando una visión crítica podemos ayudar a AMLO a que arregle este avión en vuelo que es México, sin estrellarlo. ¿Es tan difícil de entender?