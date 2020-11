13 Noviembre 2020 04:10:00

Magistrado peleonero

Hora y media de las dos horas con nueve minutos que duró la sesión plenaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado se fueron en agotar la discusión que provocó el magistrado Luis Efrén Ríos Vega. Sus propios colegas aseguran que, ahora sí, hasta lo que no come le hace daño y, por lo visto, añora su paso por la Dirección de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, cuando un día sí, y otro también, entraba en conflicto con otros profesores e incluso con alumnos.

Esta vez, el magistrado se inconformó porque el presidente del Pleno, el magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, presentó un resumen ejecutivo del proyecto de presupuesto que con oportunidad se envió al Legislativo.





De todo se queja



¿Ahora mismo hay quienes van en contra de las prácticas de transparencia y rendición de cuentas? Al parecer sí.

No son esporádicos los pleitos de Luis Efrén con sus compañeros magistrados, ni los argumentos para presentarse en contra de todo y a favor de nada, pero hay quienes consideran que ahora sí se voló la barda. Imagínese, quejarse de que alguien informa sobre el gasto público.





Vivir del erario



¿Qué beneficios han traído a Coahuila los diputados federales de Morena y sus aliados, paleros, les llaman los malpensados, como Encuentro Social y el del Trabajo, en el tiempo que llevan cobrando en la Cámara Baja y que, solo por quedar bien con el Presidente de la República, aprobaron su Presupuesto de Egresos de la Federación 2021?

Se trata, como se sabe, de Francisco Javier Borrego Adame, Melba Farías Zambrano, Miroslava Sánchez Galván, Luis Fernando Salazar Fernández, Diego del Bosque Villarreal, la propia panista Silvia Garza Galván y José Ángel Pérez Hernández, este último del PT, pero que se renta al mejor postor.





¿Esperanza de México?



En suma, se limitan a cobrar jugosas dietas mensuales y se preparan para capitalizarse las próximas semanas con el respectivo aguinaldo.

Pero, como se percibe en las distintas regiones del estado, por su traición a los coahuilenses serán recordados el año entrante, cuando panistas “renegados”, como Salazar Fernández, José Ángel Pérez y la morenista Melba Farías pretendan conseguir el voto, en el afán de lograr las alcaldías de Torreón y Monclova.

Pensaron que al votar a favor de la “línea” de la cuatroté aseguraban su futuro político para seguir pegados a la ubre gubernamental, pero la duda es si el proyecto político que representan sigue siendo “La Esperanza de México”.





Cumplió con la misión



El gobernador Miguel Ángel Riquelme hizo un reconocimiento público a la labor que desempeñó en Coahuila el general Enrique Covarrubias López, quien sirvió en todo momento al estado, pero de forma particular en el enfrentamiento de Villa Unión, en el que se impidió la entrada de un comando del crimen organizado fuertemente armado.

Con palabras de gratitud, el Mandatario estatal reconoció la labor de coordinación que mostró en todo momento al frente de la Sexta Zona Militar. Ahora el general Covarrubias partirá a Parral, Chihuahua, a seguir con su servicio a la nación.





Sarape fino



Y precisamente, quien tuvo la oportunidad de despedirse de los coahuilenses fue el general Enrique Covarrubias López, quien por dos años sirvió como comandante de la Sexta Zona Militar en Saltillo.

Tuvo su último evento público en Saltillo, acompañado por el gobernador Riquelme y el alcalde Manolo Jiménez, en la entrega de vehículos a la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana, en donde agradeció el trabajo conjunto con las autoridades. “Me llevo en el corazón a grandes amigos”, aseguró el jefe militar.

Riquelme y Manolo aprovecharon para agradecerle la coordinación con la que trabajaron y en señal de gratitud le entregaron un Sarape Fino de Saltillo. Ahora, como decimos, estará a cargo de la Zona Militar 42.





El premio



La canadiense Anne Carson y el chileno Juan Malebrán Peña fueron galardonados este año con el Premio Internacional de Poesía en Lengua Española Manuel Acuña, que otorga el Gobierno de Coahuila.

La entrega, en el patio central de Palacio de Gobierno, estuvo a cargo del secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, por encargo del gobernador Riquelme.

Chema Fraustro y su colega, la secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil, agradecieron a quienes inscribieron trabajo y trayectoria.