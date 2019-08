26 Agosto 2019 04:05:00

Mal chiste

El poder necesita contrapesos, así sea el poder más puro y santo, y los necesita para mantenerse precisamente por ese sendero, ya que de lo contrario la tentación autoritaria puede terminar por pervertirlo.



Resulta que sobre los escombros del PRD se está cimentando una nueva fuerza política, Futuro 21, que tuvo su primera asamblea el pasado sábado y, claro, el grueso de los discursos se centró en atacar a López Obrador.



Pretende ser ese contrapeso, significar la opción que le dispute el poder a Morena. Pero Futuro 21 es realmente un chiste mal contado, sin gracia.



¿Quienes están metidos en esta broma?: Los Chuchos del PRD, Ortega, Zambrano y el actual líder del Sol Azteca, Ángel Ávila; está Miguel Ángel Mancera, y pedacería de otros partidos, como el expriista José Narro, el expanista Rubén Aguilar, el de Nueva Alianza Gabriel Quadri y hasta la ex del PT Cecilia Soto.



Nadie con peso, con personalidad, con arrastre popular. El poder necesita contrapesos, y cuando el liderazgo predominante es autócrata y mesiánico, pues necesita enfrentar algo muy similar, y entre los de Futuro 21 no hay nadie que siquiera le llegue a los talones.



En diciembre, según Quadri, el PRD cederá su registro a Futuro 21 para dar la batalla a Morena. Se los anticipo, será un rotundo fracaso. Se debe entender que tal y como están las cosas, los contrapesos no se construyen con cascajo político.