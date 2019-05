16 Mayo 2019 04:10:00

Mal día con los ‘memes’

No fue un buen día para Rubén Humberto Moreira Guerrero. El Instituto Electoral de Coahuila, que preside Gabriela de León Farías, le dio su primer revés como dirigente del Partido Unidos al aplicarle una multa por no cumplir con medidas de transparencia durante el proceso para reunir el apoyo ciudadano suficiente para conseguir el registro.



Los consejeros electorales votaron a favor de aplicar la multa, hasta eso módica, a razón de 21 mil pesos y se hará efectiva hasta julio, pues a partir de entonces el nuevo partido político recibirá participaciones.



Y para colmo…



Y para colmo, también este miércoles Rubén Humberto Moreira se dedicó a defender la causa, luego de que con motivo del Día del Maestro, las redes sociales y grupos de mensajería instantánea viralizaron “memes” con la imagen de su padre, el exgobernador Humberto Moreira Valdés, en referencia a temas como la deuda estatal.



Moreira hijo, quien además del partido es propietario de un restaurante bar en Saltillo, hasta se auto- eliminó de un grupo de WhatsApp integrado por restauranteros, para evitar la carrilla y la confrontación.



El propio exdirigente nacional del PRI y excandidato a diputado local reviró por medios electrónicos a dos o tres promotores de dichos “memes”.



Tirios y troyanos



La reforma educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador se aprobó en la Legislatura de Coahuila, y tal y como lo anticipamos fue gracias a la mancuerna entre tirios y troyanos. El dictamen, que llegó desde la Cámara de Diputados, salió adelante con 14 votos a favor y nueve en contra, estos últimos de la bancada del Partido Acción Nacional.



A favor lo hicieron los dos diputados de Morena y por imposible que parezca se aliaron con Claudia Isela Ramirez, del PRD y con los 10 legisladores del PRI que coordina Jaime Bueno Zertuche, además del independiente Édgar Sánchez Garza.



‘Así no, AMLO’; Marcelo



Los diputados del PAN, que coordina Marcelo Torres Cofiño, mantuvieron la postura de rechazo a la reforma, pues insistieron en que dará pauta a la compra venta de plazas por parte de los dirigentes sindicales.



“Así no, Presidente”, dijo Torres Cofiño a López Obrador, en un video que grabó desde la explanada del Palacio de Coss, justo cuando adentro estaba el encontronazo entre los panistas, morenos y sus aliados.



Fue duro el mensaje de Marcelo, pues hasta de traición acusó a López Obrador y a los legisladores que le dieron “like” a la reforma. “Los más perjudicados son los niños, y eso no se vale, Presidente”, le señaló.



Trabas a ‘La Cone’



En Chihuahua están resueltos a ponerle las cosas difíciles al paisano Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. El 7 de mayo un juez lo condenó a tres años de cárcel por peculado, por aquello de los milloncitos que se desviaron del Gobierno de César Duarte para las campañas del PRI, en los tiempos de Manlio Fabio Beltrones como dirigente nacional.



Hasta ahí la historia, lo nuevo es que la Fiscalía General de Chihuahua anunció que promoverá un amparo para tratar de revertir la sentencia de la que prácticamente se carcajeó “La Coneja”, como conocen sus fansa al exsecretario general adjunto de la dirigencia priista.



De aniversario



Cónclave de empresarios y servidores públicos este jueves en Chrysler Derramadero. Habrá evento en grande por el aniversario de la firma trasnacional y la presentación de nuevos modelos. El gobernador Miguel Riquelme confirmó asistencia, así como legisladores locales como el panista Marcelo Torres y el priista Jaime Bueno Zertuche.



Le ponen 100



Si ven muy sonriente a José María “Chema” Morales Padilla, es porque su Gobierno fue calificado con 100 y hasta estrellita le puso el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, luego de la evaluación de cumplimiento a medidas de transparencia y acceso a la información correspondiente a los primeros tres meses del año.



El desenlace de las revisiones del ICAI, nos comentan, tienen que ver con medidas que el propio alcalde ordenó en la Tesorería y en la Contraloría municipal para poner sobre la mesa todo lo que la Ley de Acceso a la Información Pública pide a sujetos obligados, como es el caso de los ayuntamientos.



Fueron pocos



No fueron muchos los gobiernos municipales que también salieron con estrellita en la frente por la evaluación del ICAI, de Luis González Briseño. Se trata de Torreón, con el panista Jorge Zermeño Infante; Piedras Negras, con Claudio Bres Garza, de Morena y Morelos, cuyo alcalde es el priista Javier de Hoyos Perales.



Los peor evaluados, porque según el ICAI de plano les valió dar a conocer la información, son: Candela, Ocampo y Zaragoza, cuyos alcaldes son, respectivamente, los priistas Marcos Amador Garza González, Laura Silva Fernández y Ángeles Flores Torres. También Cuatro Ciénegas y Guerrero, de las panistas Yolanda Cantú Moncada y Matilde Estrada Torres.