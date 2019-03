28 Marzo 2019 04:10:00

Mala leche

Nada de que se llevan la industria lechera para el sureste del país. Luego del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador para trasladar la producción lechera de La Laguna a su natal Tabasco, el mensaje del gobernador Miguel Riquelme fue claro: aquí se defiende a los productores y a los 50 mil empleos que la industria genera.



Anticipó que buscará entrevistarse cuanto antes con el alto mando de la cuarta transformación para ponerlo al tanto de las implicaciones económicas y sociales que habría para una de las regiones más prósperas y productivas del país.



Riquelme también descartó que esté en riesgo la explotación del acuífero para consumo humano, pues desde hace años hay inversiones en nuevos pozos, y aseguró que si algo saben hacer los laguneros, es no desperdiciar el líquido. La idea es que en la 4T no sean mala leche y vayan con sus ocurrencias a otra parte. El estira y afloja recién empezó.



Postura ad hoc



El director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, Luis Efrén Ríos Vega, se dejó ver por San Cristóbal de las Casas, en donde puso en marcha el Congreso de Educación Jurídica (CEEAD: 2019). Se trata de un foro en el que participan 240 expertos nacionales e internacionales que debaten sobre la agenda de la educación jurídica en Mexico y si alguien le sabe al tema es precisamente el coahuilense.



“Sin juristas, no hay justicia”, sostuvo, luego de apurar a “una profunda reforma” en las escuelas de Derecho para asegurar la formación adecuada de los juristas en el siglo 21 y enfocar la enseñanza de los futuros abogados, a la perspectiva de derechos humanos. Por demás vigente el llamado de Luis Efrén, si se consideran los lamentables acontecimientos en instituciones como la Facultad de Jurisprudencia.



Pedir por pedir



Una vieja propuesta se ventiló en el Palacio de Coss y estuvo a cargo del diputado “independiente” Edgar Sánchez Garza. Para evitar la coacción del voto y el tráfico de voluntades durante la jornada electoral, planteó la necesidad de que los funcionarios de casilla no permitan ingresar a los electores con teléfono celular, cámaras fotográfica o de video, escáner o cualquier otro dispositivo electrónico.



De por sí en el Instituto Electoral de Coahuila y en el INE batallan para convencer a los insaculados de acudir a hacerse cargo de casillas durante el domingo de elecciones, y ahora les quieren dar obligaciones de policía para impedir el ingreso de aparatos electrónicos… No cabe duda, pedir las cosas desde la comodidad de la curul no siempre abona a la realidad de los ciudadanos, ni se traduce en medidas viables. Como decimos, la propuesta es vieja y quizás no ha tenido futuro precisamente por inaplicable.



¿Aventó la toalla?



Ahora que está de moda pedir perdón, en donde de plano indultaron a quienes violan las leyes ambientales es en la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, en donde manda la bióloga Eglantina Canales Gutiérrez… según la funcionaria, es preferible seguir tratando de generar conciencia entre los ciudadanos para que no atenten en contra de la ecología, a buscar castigo para los responsables.



Se refirió al caso del relleno sanitario de Parras, que hace días se incendió debido al mal manejo por parte del ayuntamiento que encabeza Ramiro Pérez Arciniega. Anticipó que se aplicarán “algunos correctivos”, pero nada de pensar en castigar a los responsables, pues según ella, eso “no soluciona nada” y “siempre va a ser más fácil pedir perdón, que pedir permiso”. ¿Será que la funcionaria aventó la toalla luego de estar siete años en el cargo?



Al pendiente



Las investigaciones por el secuestro de Diana Zamudio, hija de Mario Zamudio Miechielsen, gerente general del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento en Monclova, y sobrina de Luis Zamudio Miechielsen, director general de Altos Hornos de México, están a cargo de los agentes especiales del Grupo Antisecuestros, como debe de ser, pero el que también se estableció de planta en la capital del acero es el titular de la Fiscalía General del Estado, Gerardo Márquez Guevara.



El motivo no es para menos, de por sí se se trata de un delito de alto impacto y para colmo la víctima forma parte de una reconocida familia de empresarios. La intención del penalista es mantenerse al tanto del caso y tener de primera mano cualquier información.



A la caza de ‘chocolates’



Se acuerdan de cuando en Coahuila perseguían a los poseedores de vehículos “chocolate”? El tema se pondrá de moda una vez más si se concreta lo dicho por el superdelegado Reyes Flores Hurtado, respecto a emprender la cacería de automotores internados a México de manera ilegal.



“Eso tiene que hacerse”, sostuvo, pero no dijo cómo y menos si saldrán de pesca con el apoyo de Fuerza Coahuila y de las policías municipales. También anticipó que se apretarán tuercas en el sistema aduanal mexicano, pues “ya no se puede tolerar que sigan ingresando vehículos de manera ilegal”. Veremos.