24 Enero 2020 03:10:00

MALDICION PRIÍSTA

Aquella que llegó con la “licencia” de Armando Castro de la Alcaldía o la llegada de Melchor “Pocholo” Sánchez, que no pudo entregarles las riendas a otro priístas y desde entonces tres derrotas al hilo.



Se difundió de las demandas que ganaron algunos constructores contra el Ayuntamiento de Monclova que estaría obligado a pagar obras que se hicieron durante el periodo de Armando Castro.



Acertado, Castro aceptó contratos y obra, la interrupción de su periodo dos años antes de la Alcaldía le impidió cumplir con el pago.



Su sucesor, Melchor Sánchez, no quiso reconocer los compromisos de contratistas anteriores y no pagó, heredando el asunto al alcalde panista Gerardo García, que tampoco pagó.



Es común de cada alcalde adquiera compromisos en su campaña electoral con quienes aportan recurso económico y humano, obras y empleo pactados, siendo alcalde de relevo no hay costo ni compromiso a respetar.



El PRI no volvió a ganar después de Armando Castro, por alguna razón gran parte del equipo humano trabajó con Gerardo García, ahora con Alfredo Paredes.



Pretendieron romper la cadena de derrotas con la participación de Lupita Murguía como diputada federal, pero tampoco pudieron.



La maldición del PRI continuará… ¿Habrá alguien que logre vencerla?



LO INEVITABLE



Por más que nieguen, se resistan y persistan en inyectarle recursos a Altos Hornos de México, la venta de la siderúrgica es necesaria y detrás de ello el reajuste considerable.



AHMSA ya no puede con la carga económica, diría un directivo de la empresa, que dijo falta materia prima y así de corridito nombraría 20, entre ellos los principales para la producción.



La ineficiencia de los directivos, los de Compras que vieron su última oportunidad hicieron que la empresa tuviera una caída rápida, un tema que entristeció a los empresarios de la región.



Lo peor no sería la venta sino el reajuste de personal, al tiempo.



El EQUIPO “UNIDOS”



El que se dejó ver en Monclova en su paso a municipios de la Región Centro fue a Rubén Humberto Moreira Guerrero, hijo de “El Profe”, el chavalo arma el grupo de frente a las elecciones de junio.



La elección de diputados locales sería su primera batalla política-electoral a enfrentar, “El Profe” tiene amigos, familiares y ex funcionarios que pudieran ayudarle, falta ver cuántos se animan.



Por lo pronto, Fernando Martínez fue nombrado coordinador de la zona centro, de los encargados municipales aún no se conoce, pero en eso andaba Rubén Humberto.



Habían anunciado la visita de “El Profe”, realmente el que apareció públicamente fue el hijo.



VISITA ACCIDENTADA



La presencia hoy del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Saltillo puede ser muy accidentada si los diversos grupos de Morena inconformes con algunos sucesos o funcionarios si llegan a manifestarse.



La instrucción del Delegado es que hagan “el acarreo”, perdón, inviten a todo beneficiario de programas, ciudadanos, amigos y familia para poder mostrar aceptación en el Parque Maravillas, los inconformes no serían del montón.



Lupe Noriega anunció la manifestación de los morenos de Monclova ante Obrador, quien no sabe o no quiere atender las denuncias de irregularidades en que incurrieron funcionarios del programa Bienestar en la Región Centro.