25 Mayo 2020 04:09:00

Malpensados tunden a Guadiana

¿Se imagina que la 4T haya decidido meter freno a los proyectos para generar energía verde, en un intento por favorecer al senador Armando Guadiana, quien según sus conocidos, si algo tiene son ganas de seguir sacando dinero de las minas de carbón?



La posibilidad se ventiló y la encargada de hacerlo fue la periodista Beatriz Pagés, quien en su acostumbrado blog dominical literalmente tundió al paisano por los intereses económicos que según ella siempre lo han hecho refugiarse en la política.



El caso es que no muchos creen en las acusaciones de Pagés, sobre todo cuando en realidad, Guadiana está lejos de Palacio Nacional y de las querencias del presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, ¿quién va a pensar que el senador de tejana y bigotes anda en esto por interés económico, y no con la idea de transformar la vida pública? El problema no es la respuesta, sino lo que dice el dicho: “piensa mal y acertarás”.





Reclamos justificados



Quienes amanecen este lunes en la delegación estatal de la Secretaría de Bienestar son los empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila afectados por las presiones de sus jefes para malversar con recetas y bienes propiedad del IMSS.



Entre viernes y domingo hubo manifestaciones de los trabajadores del IMSS afectados porque sus superiores jerárquicos los obligan a falsificar recetas médicas, entre otras travesuras y como en el IMSS nadie los atiende, reclamaron ver al superdelegado Reyes Flores Hurtado.



El detalle es que Reyes amanece este lunes en la Ciudad de México para una reunión del Gabinete federal ampliado, pero eso no significa que el caso vaya a quedar en suspenso y quien le entrará al quite será Néstor Hurtado, para más señas brazo derecho de Flores en la entidad.





Es el único



El diputado Emilio de Hoyos Montemayor mantiene la agenda del respeto a la libertad de expresión y tiene lista una solicitud de reforma al Código Penal del estado que busca establecer mayor castigo a quien ejerza violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, en represalia precisamente por el ejercicio de la libertad de expresión.



La propuesta del coordinador del grupo parlamentario de Unidad Democrática y presidente de la Junta de Gobierno incluye elevar las penas por allanamiento de morada en perjuicio de un periodista, lo cual por sí mismo es bastante delicado.





Andan aplicados



Muy aplicados en su chamba andan los directores del Ayuntamiento de Saltillo responsables de la primera etapa de la reactivación económica en esta ciudad.



Los funcionarios están en permanente contacto con los representantes de cámaras empresariales, sectores sociales, uniones de comerciantes y demás funcionarios públicos para que su plan de reactivación funcione.



Entre los más aplicados están Blas Flores, director de Fomento Económico y Eduardo Morelos, de Comercio, quien al momento ha logrado una estrategia ordenada en los mercados sobre ruedas. También está Andrés Garza, de Desarrollo Urbano, quien en conjunto con la Guardia Nacional realiza los operativos de revisión.





Buenas nuevas en el IMSS



No todo son malas noticias en el IMSS, de Zoé Robledo. En Monclova, una enfermera que se recuperó del contagio de coronavirus regresó a la línea de batalla y con la decisión de convertirse en donadora de plasma y se utilice en el tratamiento de los pacientes. Se trata de Alejandra Yazmín, quien adquirió el virus mientras cumplía con su trabajo en el área de Vigilancia Epidemiológica del Hospital General de Zona 7.



Hay por lo menos otro caso de donación de plasma por parte de personal del IMSS. Antes de Alejandra Yazmín lo hizo Leopoldo Santillán, de quien por cierto no se sabe si retomó o no sus actividades como delegado en Coahuila luego de recuperarse del contagio y terminar el aislamiento.





Sí, pero no



Resultaron ciertas las sospechas de integrantes del Foro de Abogados de Saltillo respecto al contagio con coronavirus del abogado Armando Rico Almanza. El también jefe del área jurídica de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila dio positivo y permaneció en aislamiento, pero en este momento se recuperó por completo, las siguientes pruebas a las que se sometió aseguran que desapareció el virus de su organismo y de hecho se encuentra de nuevo en circulación.





Protección de datos



En la Academia Interamericana de Derechos Humanos, que encabeza Irene Spigno revisan posibles soluciones a los problemas de los derechos humanos en la “nueva normalidad”, con la presencia del Covid-19 y en coordinación con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide) participa en un seminario en línea con el Inai para definir protocolos de actuación para la protección de datos personales.



Laa Aidh y el Cide consideran importante que las autoridades sepan resguardar datos sensibles para evitar la discriminación.