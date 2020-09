08 Septiembre 2020 03:10:00

Manipulados

Y pensar que Roberto Elizondo e Isidro Ruiz son hombres estudiados, con la experiencia de los años, en los andares políticos casi prospectos a ser figura representativa de Morena y resultaron ser marionetas.



Nada le aportan, sólo su presencia ayer al movimiento de César Flores, éste se los come vivos y al vuelo, los otros han sido y serán segundones, incapaces de ganar una triste regiduría.



El atractivo de la protesta del regidor Independiente, fueron ellos, Isidro Ruiz pidió al grupo sentarse en el suelo como hace muchos ayeres cuando hacían protesta, para evitar el desalojo de Seguridad Pública.



La última vez que apareció Ruiz sería cuando fue candidato a la alcaldía de la mano de César Flores que era panista, donde se cuenta se rompieron las medias, ante lo había intentado por el PRD, ahora es de Morena



Se cuenta que Isidro Ruiz ya se hacía Director de Pemex en la 4ª.T y es fecha que nada, ni de portero.



Carlos Elizondo ha intentado ganar una elección, pero no le alcanza, quizás juntos Ruiz y Elizondo, sumen más que presencia, porque son fracasados políticos que pretenden crecer a la sombra de César Flores.



Tan grandotes, estudiados y de peleles.



Engañados



Para unos hay otros, tanta insistencia de un número de México al teléfono celular hizo contestar para ver qué fregados querían, la mentada grabadora de la encuesta para saber qué pienso de AMLO.



Y la respuesta fue No, porque no ha impulsado la economía, estoy estudiado, soy varón y tengo mucho menos años de los que dice mi acta, rotundo Nooo.



Si no me conocen para qué insisten en preguntarme, en otras encuestas daría respuestas distintas, quieren jugar con la inteligencia del ciudadano y pues a mentirles.



Si las encuestas son de quien la paga, contesten lo que quieran y decida en las urnas libremente, los engañados son otros.



Se fueron



Los Gobernadores de la Alianza Federalistas fueron hasta Chihuahua a darles las gracias a los de la Conago, no encajan en esa agrupación porque no aportaban beneficios, cuando que ni pueden pedirle al Presidente les atienda.



Van por el Pacto Fiscal, que aunque a 10 Gobernadores les interesa y pugnan por modificaciones en el reparto del presupuesto les favorece a muchos mas.



Como en todo, hay intereses, acuerdos debajo de la mesa y temores de una auditoría o revisada a los Estados que quizás algunos de la Conago temen.



Abdalá



Las apariencias engañan, un candidato, digámosle adulto, que no pisa terreno no puede cambiar la percepción de lo que se ve en imágenes, Jorge Abdalá, candidato del PRI Distrito IV, entró en el ánimo de los municipios de Región Centro.



Cierto que no es sangre joven, de los políticos de otra época, pero es raza y entró en el ánimo de los que lo vieron en San Buenaventura, Sacramento, LaMadrid.



Por aquellos rumbos el diálogo franco, sencillo y directo pega, Jorge Abdalá es uno de esos candidatos de pueblo.



Estructura más uno



Los candidatos del PRI vuelven a apostarle a la estructura de programas sociales, el beneficiario más uno que deben llevar a las reuniones de candidatos y a la hora de votar.



La pandemia de Covid-19 será su aliada, suponen, así que los invitados a conocer y escuchar el discurso de candidatos son los de programas.



En otras elecciones no les alcanzó la estructura para ganar, ahora suponen es diferente, menos votantes, y sin el más uno del beneficiario ganan.



Hasta Mañana