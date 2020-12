16 Diciembre 2020 03:10:00

Manolo no se reelige

Aprobada la doble reelección de alcaldes, sabrán que quien no entra a la competencia electoral 2021 es el alcalde de Saltillo Manolo Jiménez al que le reservan la titularidad de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social.



El contacto directo y el control de la estructura son elementos indispensables para quien se perfila como el candidato a la Gubernatura de Coahuila y Saltillo no lo es todo, quedarse es encajonarlo.



Así que el arreglo de la doble reelección no era para ayudarle a Manolo, quien supone tiene proyecto definido con una ruta perfectamente trazada.



En apuros Saracho



A propósito de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, su titular Francisco Saracho se metió en camisa de once varas por andar de boquiflojo encandilando a los delegados para que aspiren a ser candidatos a la alcaldía.



La idea no resultó tan buena como pensó Saracho, pensando en exigir les cumplieran con el 30 por ciento a los candidatos, como había acordado y anunciado el dirigente estatal del PRI Rigo Fuentes.



Excepto que ese 30 por ciento que reclama el Secretario excluye a las fortalezas y coordinadoras, las que se asolean, gastan suela y buscan el voto, sólo a jefes.



Sarachín está pensando en construir su estructura con pretensión de alcanzar la candidatura a gobernador con amigos alcaldes, demostrado está que en política no hay casualidades.



El doble juego



La jugarán porque traen con qué ganar son los alcaldes Alfredo Paredes de Monclova, Julio Long de Rosita, y se descarten a Jorge Zermeño que ya dijo va por una diputación federal.



Sépanse y entiéndalo, que Chuy de León el dirigente estatal, Guillermo Anaya y Jorge Zermeño siguen siendo de los mismos, desde su origen y pese a sus diferencias.



Los panistas del grupo Laguna mandaron la señal con la foto publicada, reunidos desde un restaurant, planeando el futuro político.



La buena nueva



Fuera de politiquerías, sin que alguna autoridad de distinto nivel se adorne el beneficio, que finalmente es su obligación y recursos del pueblo, la vacuna anti Covid, primera de dos dosis, se aplica esta semana al personal de salud.



Monclova. la ciudad favorita para aplicarla en el 15 Batallón de infantería ubicado en Frontera.



El doctor Víctor Barbachano, director del IMSS, dijo, primero van los médicos de contacto con pacientes hospitalizados por Covid, luego el resto.



Más claro no pudo ser el alcalde Alfredo Paredes “síganse cuidando, no se confíen porque llego la vacuna, hay otras enfermedades y en una de esas saturan hospitales”.



Sólo reunión



Los empresarios acreedores de AHMSA consiguieron que los nuevos dueños, entiéndase Julio Villareal o sus representantes, les dieran cita para sentarse a platicar y negociar, cuándo y cómo les pagarían.



Los líderes empresariales buscan entablar relación y buenos acuerdos, a la mayoría les interesa seguir siendo proveedores privilegiados y los que siempre lo logran son los dirigentes de Cámaras.



Teeercos, por eso les pasan las cosas, aferrados a depender de AHMSA.



Por cierto dicen que hay algunos Directores de AHMSA, que siendo incondicionales de Alonso Ancira, por los privilegios que obtenían, hoy ya traen las rodilleras de otro color y siglas y se lucen....ustedes los verán.