29 Agosto 2020 04:10:00

Maquiladoras aún con despidos

Donde aún se ven algunos resquicios de despidos es en el sector maquilador de Piedras Negras, esto luego de que la empresa PKC anunciara esta semana que termina el despido de poco más de 100 trabajadores…



La empresa recortó en los últimos meses a la mitad de su plantilla laboral e incluso, ha trascendido, estuvo a punto de cierre, es decir, correr a todo su personal, pero finalmente ha concluido su etapa de ajustes y se quedará con algo más de 450 trabajadores…



El sector productivo de Piedras Negras ha enfrentado los efectos del Covid en el sentido económico también y es por ello que algunas de las manufactureras, relacionadas con el sector automotriz han peligrado, han sido pocas, pero sí han estado en riesgo…



Blanca Tavares, presidenta del Index, ha sido cautelosa en señalar esto, pues los factores para una empresa del sector pueden cambiar drásticamente de una semana a otra…



PKC por supuesto no se va, estuvo a punto de irse, pero se ha quedado en esta zona y seguirá incluso con potencial para en próximos años crecer en cuanto a su capacidad productiva y por supuesto su plantilla laboral…



Horarios permanecen igual en zona norte

Luego de la petición que hicieran el sector servicios, principalmente restaurantes y bares para que se les permitiera cerrar una hora más tarde, tras el análisis esta semana del Subcomité de la zona norte se determinó que los horarios permanecían, es decir, la hora de cierre y suspensión de actividades de todo evento o negocio son las 11 de la noche…



Los alcaldes de los 10 municipios y el secretario de Inclusión, Francisco Saracho, han insistido en que mientras las condiciones y el ritmo de la pandemia no se frene en esta región, no habrá más que un objetivo y es el de la salud de la población y por ende no habrá modificación de horarios y tampoco se adicionarán negocios o actividades nuevas permitidas…



Los alcaldes y la autoridad de Salud están conscientes de que negocios como antros, discotecas, cines, salones de eventos y fiestas, clubes deportivos, el deporte amateur, todos han pagado un costo económico y de cierre, pero primero es la salud…



Necesario será que la población, sobre todo los jóvenes de entre 20 y 40 años, entiendan y frenen su movilidad social para que con ello se frenen los nuevos contagios…



‘Pelancha’ y los registros



La profesora Esperanza, ‘‘Pelancha’’, Chapa, se registra mañana en punto de las 5 de la tarde en el Consejo Distrital 2, ubicado en las calles de Allende y Padre de las Casas…



Estará por supuesto acompañada del dirigente local del PRI, Raúl Vela y también del dirigente estatal, Rigo Fuentes…



El PRI nigropetense se declara listo para la campaña, para una campaña distinta pero con un antecedente muy importante: La profesora ‘‘Pelancha’’ Chapa nunca dejó de trabajar, nunca desaprovechó el tiempo para estar cerca de la gente, cerca de las instituciones, cerca de los empresarios y por ello es que sin duda la campaña comenzará con mucha fuerza…



La contienda no será sencilla, habrá campañas sucias, de ataques porque las redes sociales están fuera de control en cuanto a boots y personas que con esas estrategias pretenderán ganarse adeptos o quitarle y manchar la campaña de aquellos que sí van en serio por una silla en el Congreso…



No es sólo la campaña, es todo lo que implica en la representación del congreso para lo que se requiere en esta zona fronteriza, adecuaciones legislativas y representación de los sectores sociales, productivo y de instituciones…



Susana Camarillo al ONMPRI de Piedras Negras



Quien estuvo ayer en Piedras Negras fue la diputada local Boreque Martínez y también dirigente del Organismo Nacional de Mujeres Priístas, ONMPRI en Coahuila…



La dirigente estatal del ONMPRI asistió para tomarle protesta a Susana Camarillo, quien a partir de hoy es la nueva dirigente de este organismo de mujeres priístas en Piedras Negras….



Al evento asistieron la también diputada y priísta profesora Esperanza Chapa, además de Raúl Vela, dirigente del partido a nivel local…



En la Secretaría del ONMPRI acompañan a Susy Camarillo, Mónica Flores, quienes tendrán a su cargo el organismo para impulsar las iniciativas, canalizar demandas y necesidades y sobre todo impulsar la equidad de género, erradicar la violencia e impulsar la cultura de respeto e igualdad….