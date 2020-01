20 Enero 2020 04:10:00

Maquiladoras e impuestos

Aunque no lo acepta el Index, de manera callada, las maquiladoras de Piedras Negras han comenzado a cambiar sus líneas de producción hacia otras plantas fuera de la franja fronteriza…



El más elevado costo social de la operación, es decir, los pagos más elevados de sueldos e impuestos como IMSS e Infonavit, han ocasionado que las maquiladoras no despidan gente, pero sustituyen y cambian sus líneas de producción a otros municipios como sucede con Fujikura, que poco a poco ya instaló en Múzquiz una planta con más de mil empleados…



Otras maquiladoras se han cambiado hacia otros estados o también el freno de la industria automotriz que se vislumbra en el mediano plazo ha ocasionado que los contratos se pierdan, provocando una baja considerable en el número de empleos en el sector…



Fujikura, Lancermex, PKC Group, algunas de ellas que no hace muchos años traían mano de obra hasta de Tabasco y de otros estados, modelo que nunca tuvo éxito por el contraste de culturas, hoy ya no tienen esa alta necesidad de mano de obra, al menos no en Piedras Negras…



La Canacintra, Index y otros sectores comenzarán a ver ese rezago en empleo este año, porque en las reuniones de los corporativos que se realizan en San Antonio, Texas, el tema es analizado de manera constante…



Pareciera que las ventajas de combustible barato e IVA fronterizo no son suficientes para compensar esos costos…



Blanca Tavares, de INDEX, sin duda sabe que inicia un año complicado, difícil, que deberán de adecuarse muchos de sus socios para sortear los retos del 2020…





Nueces bofas en Jiménez



Donde seguramente caerá de forma drástica la calidad de la nuez y la cantidad disponible es en el municipio de Jiménez, dominado por “Chava” Lozano, exalcalde y quien hasta hace poco fue el rey de la nuez…



Resulta que desde hace varios meses, “Chava” Lozano adquirió producción de nogaleros de la región y no solo a uno, sino a varios, les pagó con cheque de hule, como ya lo habíamos comentado en este espacio…



A pesar de que lo denunciaron ante la Fiscalía, el exalcalde de Jiménez no se preocupa y espera que con el paso de los meses le pueda pagar a otro exalcalde, don Ernesto Vela del Campo, más de un millón de pesos de un buen número de toneladas de nuez que le vendió…



Lo peor del asunto, es que ahora a “Chava” Lozano se le conoce como “El Rey del Cheque de Hule”, porque le paga a sus clientes con cheques que no tienen fondos o que dice que sí tienen, pero los saca antes de que los cobren…



Ya verán ustedes que los productores serios de nuez acudirán hasta Jiménez a comprar el producto, porque pocos de esa zona le querrán vender a don Chava por mala paga y sobre todo, por el riesgo de que les pague con un cheque sin fondos…





Y los videos de Villa Unión



Un cuestionamiento surge luego de lo sucedido en Villa Unión a casi dos meses, esto en el sentido de que hasta ahora nadie ha dicho el contenido de los videos del sistema de monitoreo de la Presidencia Municipal que aún tiene en su poder la alcaldesa Narcedalia Padrón Arizpe…



¿O van a decir que desaparecieron? Porque esos videos seguramente pueden mostrar parte de lo que sucedió, cómo sucedió y quién encabezaba el hecho…



El edificio de la Presidencia Municipal contaba con al menos una docena de cámaras de vigilancia en posiciones claves que muy seguramente tomaron el suceso al momento de ocurrir, aquel mediodía del 30 de noviembre…



Hoy la alcaldesa solo refiere que el ayuntamiento está en quiebra y que no hay nada que hacer para pagar el aguinaldo a una veintena de empleados, mientras ella vive en Eagle Pass y asiste esporádicamente al municipio…





Gobernador en casa de la Cultura



Quien estará en los próximos días para la inauguración de la remodelación de la Casa de la Cultura, es el gobernador Miguel Riquelme Solís…



La remodelación ya está completa y quedó redonda también con la obra de pavimentación y drenaje que se realizó en la avenida López Mateos, por lo que el edificio lucirá de primer nivel…



Este espacio cultural será de gran utilidad y no hay duda que la inversión realizada justifica, pues ahora sí se aprovechará todo el inmueble, ya que antes, más de la mitad del espacio estaba en condiciones deplorables…