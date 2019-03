10 Marzo 2019 03:34:00

Máquina vs máquina

El duelo de humanos contra máquinas es un hit de la ciencia ficción. La pesadilla de que la humanidad sea exterminada por una inteligencia artificial es un recurrente en la narrativa acerca del fin del mundo.



Pero en el ajedrez este es un asunto que ya fue superado hace tiempo, después de que Garry Kásparov, campeón mundial, perdiera contra Deep Blue en 1997.



Por sospechoso que fuera el triunfo, los humanos supimos que las máquinas, al menos en el juego ciencia, van muy por delante de nuestro entendimiento.



Al asumir que nuestras posibilidades humanas habían sido rebasadas, nació una nueva motivación: el duelo de máquina contra máquina.



Stockfish es el motor de análisis más poderoso del mundo y el favorito por principiantes y grandes maestros para apoyarse en sus entrenamientos.



Acaba de refrendar su título en la 14ª temporada del Top Chess Engine Championship, el mundial de jugadores artificiales de ajedrez, con la novedad que esta vez obtuvo la victoria con una muy mínima ventaja.



El año pasado, la comunidad ajedrecística y las amantes de la inteligencia artificial quedamos asombradas al ver la paliza que Alpha Zero (creado por DeepMind, filial de inteligencia artificial británica de Google) le proporcionó a Stockfish con 28 victorias, 72 empates y ninguna derrota, en un match extraoficial.



En esta ocasión, Leela Chess Zero puso a sudar la gota gorda a Stockfish, si acaso tuviera terminaciones nerviosas, porque muy apenas logró superarla en un reñido 50.5 a 49.5.



Leela es un programa de código abierto que sigue el mismo algoritmo de Montecarlo aplicado por Alpha Zero para autoentrenarse en una serie de partidas jugadas contra sí misma.



Para las interesadas, pueden seguir en Twitter a @LeelaChessZero, una cuenta no oficial que recopila noticias y novedades relativas a este programa de inteligencia artificial.



StockFish sigue siendo el campeón y favorito. Pero seguramente el año entrante deberá esforzarse un poco más para no ser superado definitivamente por estos programas basados en redes neuronales de autoaprendizaje.



¿Qué tan lejos podremos llegar? Al parecer, queda un buen trecho por recorrer antes de topar con la frontera que limite el autoaprendizaje de las máquinas, así que nos queda mucho tiempo para seguir maravillándonos con la velocidad en la que estos programas son capaces de autoentrenarse.