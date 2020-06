23 Junio 2020 02:03:00

Marcelo Juárez Moreno

QUIZÁS ME GANÓ el tradicionalismo, por ser orgullosamente coahuilense cien por ciento, y amar y querer a mi gente, por ello difiero mucho de lo que señala un colega sinaloense, porque dice que fueron mejores el “Coyote” Matías Carrillo, Daniel “El Travieso” Fernández, Ramón “El Diablo” Montoya y el sonorense Ray Torres, y puede que tenga mucha razón, pero a la hora de la verdad, lo que cuenta son los votos.



PARA mí en lo personal, y quizá porque lo conozco, no de ahorita, sino exactamente desde 1971, cuando llegó a Saraperos, año, en que este servidor inició como jefe de deportes en el desaparecido periódico El Independiente de don Antonio Estrada Salazar en la calle de Xicotencatl y quien cubría la nota beisbolera era el inolvidable don Fiacro Díaz Corpuz.



CLARAMENTE EN LA entrevista que tuve la oportunidad de sostener con Marcelo a través de la página de El Deportivo Pasión por el Deporte Local de Facebook, me dijo “mi gran defecto, fue que no fui macaneador, refiriéndose a su bateo, e incluso recordó cuando debutó en la Liga Mexicana con los Rojos del Águila de Veracruz, en donde lo anunciaron que llegaba el jonronero Marcelo Juárez.



“MI PRIMER TURNO fue un flay, al segundo me poncharon y ya en el tercero saque una rolita que se convirtió en mi primer imparable, pero eso fue todo”. Marcelo en 1705 que registra la LMB conectó 48 cuadrangulares y lo más que recuerda es cuando tuvo una seguidilla de 11 cuadrangulares en forma consecutiva.



PERO EL FUERTE de Marcelo fue su fildeo y muy por encima de Matías, Daniel, Ramón y Ray, el orgullo de Río Bravo, Coahuila terminó con un altísimo y efectivo .984 que habla por sí solo de su fino y excelente fildeo en la pradera central e incluso, cuando le mencioné que la gente hablaba de que era de ese jardinero que escuchaba el choque de la bola con el bat y localizaba el batazo para ir tras de él.



ME DIJO SONRIENTE, “a esa gente créele solamente el 30 por ciento”, el resto te lo dejo a tu criterio”.



PRECISAMENTE POR ESE gran fildeo que lució en las 17 campañas que estuvo en la Liga Mexicana de Beisbol fue que gano Guante de Oro, designado al Salón de la Fama, que exista una calle que lleva su nombre en su pueblo natal Río Bravo, Coahuila y que ahora haya sido elegido como el jardinero central del equipo ideal de todos los tiempos en la Liga Mexicana de Beisbol.



QUIZÁS POR ESO me sentí decepcionado que en el cuadro ideal de los 50 años de Saraperos se haya escogido mejor a Eduardo Torres Morales como jardinero central, en lugar de Marcelo, y no porque Lalo sea malo, pero creo que la jerarquía la lleva Marcelo, y quizás me haya ganado el tradicionalismo, pero sí yo no los defiendo a nuestra gente, ¿quién?.



POR CIERTO PARA la gente que se confundió porque interpretó que Marcelo se había muerto, por un encabezado en el que coloqué que Marcelo ya le hacia compañía a Andrés Mora, no me refería a su fallecimiento, que dios quiera que nos dure muchos años más, sino a que se ha integrado al equipo ideal de la LMB en sus 95 años de existencia.



SI USTED QUIERE ver esta entrevista completa la puede encontrar en la pagina de facebook....El Deportivo Pasión por el Deporte Local por Juan Castillo Borja, véala y disfrute, compártala con sus mejores amigos para que conozcan a un hombre leyenda en el beisbol mexicano y Sarapero cien por ciento, no cabe duda.



POR OTRA PARTE este jueves conoceremos quien fue designado como el jardinero derecho y entre los candidatos aparece Miguelillo Suárez, Mister Hit, Luis “El Rayo” Arredondo, Epitafio “La Malita” Torres y el norteamericano Al Pinkston, ¿cuál es su favorito?., el mío ya lo hice público es el gran Miguelillo.



POSTERIORMENTE VENDRÁN LAS designaciones del Bateador Designado para este día 18 de junio, el 20 sera el pitcher derecho, el 22 el pitcher zurdo, el 24 de junio (el mero día de San Juan) el relevista y el 26 de junio el mánager, así quedará ya listo la novena ideal en los 95 años de la Liga Mexicana de Beisbol, lo cual será motivo de orgullo para todos los que la integren.



AMIGOS GRACIAS Y BUENOS DÍAS.