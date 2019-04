09 Abril 2019 03:10:00

BUEN DÍA .. MARCHA DE protesta hoy contra la corrupción de CFE que la semana anterior tomó la decisión de regalar 168 millones de pesos a un falso productor de carbón identificado como Antonio Flores Guerra afín al senador Armando Guadiana, a quien asignó un contrato para proveerle 165 mil toneladas de carbón pese a que apenas tiene 24 trabajadores.



Y COMO SI HUBIERA SIDO una acción chistosa, dicen que Armando Guadiana apareció ayer en un video diciendo entre otras cosas, que de todas formas no hay mucho de que preocuparse poniendo ahí viene más adelante otra compra del mineral por parte de CFE por más de 1 millones 200 mil toneladas, por lo pronto este martes los verdaderos carboneros se manifiestan en Saltillo.



LA COMPAÑÍA “FANTASMA” SE LLAMA Minera y Acarreos Flores que únicamente tiene cuatro pocitos que están fuera de operación los cuales generaban 24 empleos y tiene otra “empresa” con 20 trabajadores en tajos pero operan con gravísimas irregularidades a escasos metros de casas y una escuela contaminando a todo lo que da, pero como tiene buenos padrinos en la Cuarta Degeneración se saldrá con la suya.



EL COLECTIVO PASTA DE CONCHOS dice que ganó la licitación de 165 mil toneladas que significan 176 millones 348 mil 700 pesos pa’ sus huesos por lo que los carboneros verdaderos exigen cancelar la licitación de carbón y esto provocó la semana anterior una marcha de protesta en la Región Carbonífera con alrededor de 80 productores afectados y cientos de transportistas.



O SEA QUE ANTONIO FLORES Guerra obtendrá 176 millones de bolas nomás por estarse rascando la barriga ya que el carbón que dizque venderá a CFE en realidad lo conseguirá de pequeños productores, haciendo únicamente labor de intermediario mientras que los verdaderos empresarios carboneros se quedarán como el chinito nomás milando.



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila, Marcelo Torres Cofiño, lamnta que la CFE de último momento abriera la licitación de la compra del carbón mineral y se repartiera de manera no equitativa para todos los productors.



LA COMISIÓN NUNCA DEBIÓ LICITAR estos pedidos, debió ser equitativo, debió ver el problema real y hacer una acción en beneficio parejo de todos, con esto lo único que demuestra es algún tipo de arreglo, pues la cantidad de toneladas de carbón para surtir que ganó el empresario de la región, dudo que tenga la capacidad para surtirlas y regresaremos a la compra a mal precio de los pequeños productores para que una sola persona cumpla esos pedidos” comenta.



LOS CHAVOS NAPISTAS DE LA Sección 147 a cargo de Gerardo Salazar este próximo jueves inician la organización de un acopio de víveres y apoyo moral para los tres dirigentes sindicales despedidos hace justamente 15 días en Maxion Inmagusa entre ellos Rolando Aguirre que era el secretario general y otros dos trabajadores el evento se llevará a cabo desde las 14:30 horas en el Ave Fénix.



LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN y Arbitraje dictó un laudo donde resuelve que Napoleón Gómez Urrutia ya no es titular del Contrato Colectivo de Trabajo en Mina San Martín en Sombreret, Zacatecas como resultado de un recuento efectuado el 28 de febrero de 2018 donde la votación se inclinó a favor mediante voto libre, directo y secreto del Sindicato de Exploración, Explotación y Beneficio de Minas en la República Mexicana.



LO MÁS PROBABLE ES QUE se recurra a pedir revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial de la Federación con el objetivo de tratar de echar abajo el resolutivo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.



EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA DEL Gobierno de LÓPEZ OBRADOR o sea Arturo Herrera , adelantó que ante la baja recaudación federal registrada en los últimos años, analizan revivir para 2020 el impuesto de la tenencia, replantear el esquema de recaudación predial de los municipios e implementar un nuevo modelo de cobro de impuestos a comercio electrónica, ¿Qué tal?



