12 Diciembre 2020 04:10:00

Margarita y Felipe

Hay quienes aseguran que entre panistas se podrán destrozar, pero jamás se harán daño, y la expresión cobra forma cuando vemos que, después de la andanada de dimes y diretes, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN abrió la puerta a Felipe Calderón y a su esposa Margarita Zavala, para reincorporarse a sus filas, desde la plataforma de México Libre.



Dentro y fuera del PAN queda claro que la reincorporación de Calderón marcará un parteaguas en la tarea del albiazul como oposición, pues el michoacano le sabe a la política y a eso se dedica 24/7.





La plana mayor



Terminaron de circular las invitaciones para el evento en el que Armando Guadiana Tijerina presentará su segundo informe de actividades legislativas. Como lo anticipó el Marqués, el acto tiene tintes de destape, pues las apuestas están doble a sencillo a que el senador en realidad aprovechará el foro, con figuras nacionales, para anunciar que irá por la alcaldía de Saltillo, abanderado por Morena y sus aliados.



Entre los invitados están el dirigente nacional morenista, Mario Delgado; el presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar y legisladores de los distintos estados y grupos parlamentarios.





Sí la quiere



Despacio, que traigo prisa, parece decir José María Fraustro Siller cuando los reporteros le preguntan si va o no por la candidatura del PRI para la alcaldía de Saltillo.



No había antecedentes de que el todavía titular de la Secretaría de Gobierno admitiera su interés por ser candidato y tratar de mantener a Saltillo como el municipio más priista del país, pero este viernes, sin pensarla mucho, asintió y dijo que espera los tiempos legales y los que marque su partido, para poder participar.



Por lo pronto, Chema Fraustro prepara maletas y en cuestión de días abandonará el despacho principal del segundo piso de Palacio de Gobierno.



Por cierto, el que combina sus tareas diarias con la atención de gestiones a través de las redes sociales, es precisamente el secretario de Gobierno.



Desde su campaña para diputado local, el funcionario reforzó esta herramienta para estar más cerca de la gente y quienes han buscado algún tipo de apoyo a través de ese medio, reportan que Chema Fraustro responde de inmediato y también soluciona las gestiones con rapidez.





Jericó, también



Y encarrilados en anticipaciones electorales, Jericó Abramo Masso anunció que espera los tiempos de la convocatoria de su partido, el Revolucionario Institucional, para buscar de nuevo la presidencia municipal de Saltillo.



El actual secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial asegura tener de su lado las preferencias ciudadanas y se mostró confiado en que se van a tomar en cuenta las encuestas de intención del voto.



Y precisamente en este contexto, en grupos de WhatsApp circula un video con imágenes de Abramo Masso durante los cuatro años de su gestión como alcalde. En el video se recuerda, por ejemplo, que en su Gobierno resolvió el tema de la deuda pública municipal y este rubro lo heredó en ceros.





Buenos resultados



Quien continúa compartiendo las buenas prácticas en torno a su Administración y el manejo que se ha dado a la pandemia desde lo local, es el alcalde Manolo Jiménez, quien, de manera virtual, compartió experiencias en el foro organizado por el Harvard Club of México.



Durante el encuentro, Manolo y sus homólogos de Zacatecas, la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México, y Zapopan, Jalisco, establecieron sus puntos de vista en el foro Construyendo un Plan de Nación Desde la Política Local, donde el Alcalde saltillense resaltó la corresponsabilidad que existe entre la sociedad y el Gobierno para lograr un equilibrio entre el cuidado a la salud y la reactivación económica, así como la sinergia con el Gobierno de Miguel Riquelme.



Manolo también expuso el modelo de los Comités Ciudadanos de Seguridad, una de las políticas públicas más exitosa de su Gobierno, entre otras, lo que sin duda demuestra que Saltillo sigue siendo referencia a nivel nacional.





Lamentable pérdida



Falleció anoche la esposa del empresario Jaime Guerra Pérez, colaborador cercano del gobernador Miguel Ángel Riquelme, como titular de la Secretaría de Economía. El propio Gobernador y sus compañeros de Gabinete, enviaron condolencias y el deseo de que la familia tenga pronta recuperación.