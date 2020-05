21 Mayo 2020 03:00:00

Mariana de la Rosa

A LO LARGO de esos 49 años que tienen los Saraperos de Saltillo en la Liga Mexicana de Beisbol, han surgido una serie de personajes, que pasan desapercibidos y todo porque quienes ahora están en la oficina del club no los conocieron, mucho menos convivieron con ellos, pero sin lugar a dudas han sido parte de la gran historia de este equipo.



YA EN UNA ocasión mencione el nombre de Mariana de la Rosa Rodriguez, y para quien no lo saben se los voy a comentar, fue la primer mujer porrista que ha tenido Saraperos, y la verdad que causo furor, ya que era una monumental morena de 20 años de edad que cuando arribaba al Parque Madero despertaba pasiones.



Y SI DIGO que despertaba pasiones, era un mínimo grupo de mujeres recatada que acudían al parque no le gustaba lo que hacia Mariana, porque cuando llegaba al parque, todo mundo volteaba a verla, algunos con incredulidad, otros con alegría y las mujeres haciendo una mueca de disgusto.



MARIANA QUE NACIO en Saltillo el 19 de febrero de 1951, es la hermana mayor de una familia integrada por su papa y su mama y 10 hermanos mas, y su gusto por el beisbol le nació sola, por lo que cuando salía de la imprenta de gobierno donde laboraba y que se encontraba en la parte baja del edificio Coahuila, tomaba el autobús para irse al beisbol y apoyar a los Saraperos.



“LLEGABA EN LA tercera entrada, porque mi salida de mi trabajo era a las ocho de la noche lo que sorprendía es que cuando arribaba al parque, los taquilleros no me pedían boleto y me dejaban entrar, luego el grupo de Larry Chon tocaba una melodía, que parecía mi presentación”, nos dijo Mariana que llego al Parque Madero a apoyar a Saraperos en 1972.



¿PERO COMO FUE que Mariana se unió a ser la primer mujer porrista de los Saraperos?, le pregunte y me contesto: “Yo llegue y rápidamente hice amistad con el señor “Serrucho”, y entre ambos animábamos al equipo, luego así solita me subí a una barra que existía en una unión entre las localidades de sombra y comencé a bailar, le gusto a la gente y lo volví a repetir cada vez que iba al Parque”.



FUE UNA PERSONA muy liberal, porque hacia lo que le gustaba que era bailar en el Parque, y se llegaba muy bien con aficionados, publico en general y con los jugadores, incluso nos narro un episodio que deja en claro su reputación.



“TENGO 42 AÑOS de casada con Isidro que era mi compañero en la Imprenta de Gobierno y tenemos cuatro hijos, y cuando me case deje de ir al Parque Madero y mucho menos a bailar, pero en una ocasión, cuando organicé una rifa e invite a los peloteros para que participaran, entonces Gregorio Luque me permitió que subiera al camión para cobrarles, porque les acababan de pagar, pero cuando iba por el pasillo del autobús un jugador que no recuerdo su nombre le dio una nalgadao, con lo cual yo le respondió y le pegue en la espinilla”.



“CUANDO REGRESO EL equipo de una gira Luque me dijo que el muchacho, no había jugado, porque se lesiono de la espinilla que le golpee, y con ello dejaba de manifiesto si era una muchacha liberal, pero no libertina que no estaba dispuesta a andar de boca en boca de los jugadores y del publico en general en el Parque Madero”.



TAMBIEN NOS INDICO que en ocasiones los peloteros la invitaban a fiestas que organizaban y a ella le gustaba cantar y lo hacia acompañado de Tomas Armas, lo mismo que hacia en el Parque Madero de vez en cuando.



“CUANDO ME CASE estando en Nuevo Laredo fuimos yo y mi resposó al parque la junta y visite al equipo y los jugadores me dijeron, “te hubieras casado cuando estábamos jugando para poderte ayudar y ser padrinos, incluso el masajista Angel Gonzalez era una buena persona porque cuando terminaba de jugar el equipo y regresaban a hotel Sadee en donde se hospedaban y me venia con ellos, ya que me quedaba cerca mi casa.



ESTA ES MARIANA de la Rosa Rodriguez, quien en la actualidad tiene 49 años de edad y fue jubilada en el Gobierno del Estado por 31 años de labor, ojalá y la actual directiva le brinde un merecido reconocimiento, por ser parte del nacimiento de Saraperos



COMENTA: JUAN CASTILLO BORJA (CASBOR 87)