21 Noviembre 2020 03:10:00

Mariguana y corrupción

Buen día .De aprobarse la despenalización de la mariguana con fines de esparcimiento, aumentará la criminalidad policial municipal, estatal y federal con racha imparable de extorsiones, pillaje, privaciones ilegales de libertad, y la especialidad; allanamientos con violencia feroz contra hogares, por supuesto sin ninguna orden de cateo, todo con el objetivo de robar dinero a consumidores.



Aún falta lo que discuta y resuelva la Cámara de Diputados, pero es un hecho que la iniciativa será aprobada, por eso hay voces que reclaman también un agregado para sancionar drásticamente con pena corporal a cualquier autoridad de los tres niveles de gobierno que incurran en lo antes señalado.



Clausuran convención



No nos equivocamos cuando anticipamos que mientras Mario Pérez Rebollozo de la Sección 147 sería electo secretario de Trabajo del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Democrático, por otro lado, Héctor El Bronquito Martínez ocuparía la Secretaría de Previsión Social y así sucedieron las cosas durante la III Convención Nacional que concluyó ayer.



Por cierto, dicen que el dirigente Ismael Leija estaba molesto porque algunos estaban enviando señales al exterior del desarrollo de la convención, y que por eso serán llamados, o sea seguramente ante el Consejo General de Vigilancia y Justicia.



Casi en plena convención los conflictos por los cargos en mesas directivas de las agrupaciones porque mientras que en el Grupo Amarillo de la Sección 288 cepillaron a Francisco El Látigo Ríos como presidente, por otro lado, en el Café también serrucharon al presidente Samuel Hernández, dicen que así terminará el 2020.



Villacero y su portafolio



En bares y cantinas dicen los parroquianos que lo que algunos trabajadores no entienden es que ahora más que nunca se requiere la unidad integral porque acecha Grupo Villacero y nadie sabe qué proyección o plan de negocios trae en el maletín y por eso se requiere una unidad blindada totalmente de fisuras.



También dicen que en las prestadoras de servicios como PROCONET ya no les permitieron reingresar a trabajar al personal mayor de 55 años de edad, esto después que fueron enviados a examen médico.



Restructuran CEN



El suplente de Ismael Leija en la secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional es Martín Carrillo Domínguez, mientras que el nuevo secretario de Actas es Jorge Alberto Nieto de la Sección 303 de Barroterán. Además, Mario Pérez de la Sección 147 es ya el secretario de Trabajo, y Héctor Martínez Castellanos, de la Sección 288 en la secretaría de Previsión Social.



En la secretaría de Contrataciones Colectivas eligieron a César Ramírez de la Sección 265 de Hércules, mientras que de Primer Vocal del Consejo General de Vigilancia y Justicia fue electo Marco Antonio Moreno Flores, de la Sección 288, y Ricardo Arauza de la Sección 147 en la secretaría de Fomento Cooperativo, son los cambios en el line-up del Comité Ejecutivo Nacional.



Lopitoz, pide que las plantas cerveceras sean instaladas en el sureste del país como Chiapas y Tabasco porque ahí hay mucha agua, pero el estólido es incapaz de comprender que la proyección de la inversión es el mercado de exportación a Estados Unidos y que por eso tiene que ser en la frontera norte.



Oliverio López



Con diagnóstico de neumonía se mantiene en resguardo domiciliario convaleciendo Oliverio López Ramos quien hasta ayer fue secretario de Seguridad Social, Previsión e Higiene Industrial del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Democrático, oficialmente se ignora si está enfermo de coronavirus, pero el padecimiento es en vías respiratorias.



Diversos reportes establecieron que el sindicalista minero siderúrgico permanece delicado pero estable recluido en su domicilio justamente cuando ayer terminó la III Convención Nacional Ordinaria del Sindicato Democrático donde al vencer su período estatutario sexenal, pronta recuperación, así sea para el del Ejido El Huizachal municipalidad de Candela.



Hasta mañana