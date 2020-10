12 Octubre 2020 03:10:00

Mario busca apoyo

Más que apoyar a los candidatos a diputados locales, el diputado federal y aspirante a dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, estuvo en Saltillo buscando apoyo, denostando a su contrincante Porfirio Muñoz Ledo.



Quién le cree que a una semana de la jornada electoral requieran sólo su presencia si su discurso confronta y divide, a Mario le ocupa la encuesta para definir la dirigencia nacional de Morena.



Lo mismo llamó viejito a Muñoz Ledo, le pidió madurez, ambicioso y vulgar y acusó de intentar golpe de estado en Morena.



¿Cuántos viejitos en el poder hay en Morena, inmaduros, ambicioso y peor aún incapaces? el incondicional de AMLO, Mario Delgado, teme el revés de la izquierda, por eso su visita de “apoyo”.



Los de izquierda sin “hueso”, perdón sin cargo, le apuestan a Muñoz Ledo un contrapeso ante los desaciertos y “horrores” del Presidente de la República.



En cambio, Mario Delgado representa a los de cúpula, especialmente legisladores, que aseguran la siguiente “liana”, el incondicional del “Sí Sr. Presidente”.



No por nada estuvieron en su visita a Saltillo, el senador Armando Guadiana, Javier Borrego y Luis Fernando Salazar, más discreto.



Hablaron de una tercera encuesta del INE, Porfirio Muñoz lleva ventaja mínima, pero ventaja al fin y anunció que asume hoy la dirigencia de Morena.



Los dignos



Más picudo salió el senador Armando Guadiana, que en Coahuila anda sumando adeptos panistas a Morena e irse a la contienda electoral del 2021 y la que sigue, según dijera de la reunión de hace días con Memo Anaya.



Será ocurrencia, chance o realidad, el caso es que Guadiana dijo que por esos días hasta Javier Guerrero, secretario del IMSS andaba en Acuña revisando la Clínica IMSS, que bien pudieron reunirse para armar el “Coahuila Digno”.



Quizás en la siguiente elección a la gubernatura de Coahuila logren candidato de unidad, porque de que Guadiana aspira y Guerrero respira, no lo duden y Anaya es camaleónico y se acopla.



Cierra Lupita



Otro escenario se percibe en el cierre de campaña de la candidata a diputada local, Lupita Oyervides en Progreso, ciertamente un municipio gobernado por el PRI, donde pese a las condiciones de la pandemia se mostró júbilo y cohesión.



Una vez más en esta campaña se volvió a percibir la campaña de desprestigo, denostación y hasta el bullying de su ex obesidad, menos crueles al lucir otra figura, ahora dirigido a su permanencia en cargos en el PRI, es el rival a vencer.



El ánimo de la candidata no amainí, en sus discursos, hizo mofa de su ex gordura, fue moderada, sensible con los diversos sectores a quienes pidió apoyarla a ser diputada de mayoría, aunque ya es plurinominal.



Diversas encuestas la ponen como posible ganadora de las elecciones del domingo con 5 puntos arriba, todo depende de las maniobras del fin de semana.



El PRI se declara listo para la jornada del domingo 18 y presumió la acreditación al INE, alista más de 7 mil representantes generales y suplentes de 3 mil 828 casillas.



Profes Vs Álvaro



El que tendrá que sacar todos sus ahorros o pedirle un préstamo al gobierno es el candidato del PRI por el Distrito XVI, Álvaro Moreira, para asegurar el voto de sus seguidores que han sido rebasados, aseguran, por los de Morena.



En aquel distrito, cabecera Saltillo, la disidencia magisterial se metió de llenó para recordar el pasado político de los Moreira Valdez, dirigido a Álvaro Moreira, no tanto al Partido Unidos de Moreira.



Diana Isabel, la candidata de Morena, no es la figura representativa que el ciudadano quisiera, pero aventaja a Alvarito Moreira del PRI, quien puede rebasarlo el voto de castigo, el del pasado tormentoso, esperemos al 18.