26 Noviembre 2019 04:10:00

Mario Rincón, hombre cercano a Claudio Bres

HOY EN PUNTO DE LAS 10 de la mañana, el secretario de gobierno Chema Fraustro Siller se apersonará en el Congreso del Estado para entregar en físico los tomos que corresponden al segundo informe de gobierno del ingeniero Miguel Riquelme Solís…



EL PRESIDENTE DE LA mesa directiva, el diputado Marcelo Torres Cofiño recibirá el documento el cual será presentado y después del informe que hará el Gobernador antes del fin de semana comenzará con la glosa del mismo…



ES IMPORTANTE DESTACAR LOS temas trascendentales en donde Coahuila ha sido ejemplo a nivel nacional y que se mantiene aún en esos niveles gracias al trabajo y a la promoción que del estado realiza el ejecutivo…



UNO SIN DUDA ES el principal, la seguridad, en donde hay que reconocer que sólo Coahuila ha mantenido ese paso y hay que reconocerlo y así se le reconoce a nivel nacional, por su forma contundente de combatir el delito y de prevenir el resurgimiento de problemas que causaron muchos dolores de cabeza a inicios de la presente década…



EL OTRO TEMA ES el del empleo y la inversión, donde Coahuila ha cosechado lo que se sembró en esta y en anteriores administraciones y que pese a nubarrones que se dejaron sentir este año y el 2018 las cosas se enfrentaron de forma contundente y positiva y sus efectos no fueron los que se podrían esperar en esas coyunturas…



III



DONDE SE ANALIZA UN proyecto importante de tema ferroviario es en Nava, tierra que gobierna el abogado Sergio Velázquez Vázquez…



Y ES QUE UNA importante empresa del ramo automotriz y de autopartes ya analiza instalar en aquel municipio, ahí cerca de la carretera 57 un patio de exportación e importaciones desde donde realizarían todas sus maniobras tipo fast track, similar a lo que realiza la Constellation Brands…



EL PROYECTO ESTA EN sus inicios y no duden que tanto el alcalde de Nava como el Gobierno del Estado puedan conjuntar esfuerzos para que la inversión se concrete…



YA HAN ANALIZADO VARIOS predios y por ello es que se pretende adquirir ente 20 y 30 hectáreas para la instalación de ese patio de maniobras…



NO DUDEN QUE EN los próximas semanas se pueda anunciar el proyecto y su inversión millonaria…



SE TRATA DE UN proyecto que requeriría de varias decenas de millones de dólares para atender las necesidades de comercio exterior de esta empresa que ya opera en Piedras Negras y en otras partes de Coahuila y que se convertiría de esa forma en una mucho más fuerte ya con mas de 30 años de trabajar por esta región…



III



HOY EL GOBERNADOR MIGUEL ANGEL Riquelme Solís estará en Piedras Negras cerca del mediodía para el corte de listón del nuevo edificio de la preparatoria con sistema militarizado que opera en el Cecytec…



SERA UN EVENTO EN DONDE de nueva cuenta se reconoce el trabajo y la visión de Coahuila y de Piedras Negras para avanzar en la preparación de jóvenes para una carrera enfocada en lo militar o en los aspectos de la carrera policial…



ES UN EDIFICIO MODERNO, AMPLIO con instalaciones que ya son de primer nivel y que conforme pasen los meses y los años se convertirán en las mejores de todo el país para este modelo de educación media militarizada en el cual nuestra ciudad es pionera y cuyo esquema de trabajo ya ha sido replicado en varios estados…



III



PARA ATENDER SU Salud, el empresario Teodoro Rodríguez Bermea temporalmente se ha retirado del cargo que ocupaba en la administración municipal que encabeza el alcalde Claudio Bres en Piedras Negras, donde tenía su responsabilidad como gerente del SIMAS…



CERCANO Y AMIGO DEL ALCALDE, uno de sus hombres fuertes en sus proyectos políticos, Teo Rodríguez, se recupera satisfactoriamente y muy seguro en algunas semanas se incorporará de nuevo a sus labores en el equipo del munícipe y a sus responsabilidades también de la iniciativa privada…



EN TANTO, MARIO RINCON ARELLANO, ex director de Obras públicas y ex alcalde interino de Piedras Negras ha sido designado de manera interina como el encargado del SIMAS para darle continuidad al trabajo y proyectos que nuestro amigo Teo Rodríguez tiene en proceso…



HOMBRE SERIO, MUY RESPONSABLE Y leal al alcalde Bres, el ingeniero Rincón estamos seguros sabrá conducir el tiempo que se requiera los destinos del SIMAS nigropetense…