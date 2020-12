12 Diciembre 2020 04:10:00

MARS se reúne con Paúl del Rincón

El gobernador de Coahuila, se reunió en su más reciente gira de trabajo por la zona norte en esta misma semana con el jefe de la Aduana de Eagle Pass, Paúl del Rincón a quien le presentó los proyectos que se realizarán en el 2021, tanto en el tema de la ampliación de la capacidad de flujo de transporte de mercancías por el puente internacional dos como en el de la promoción y complementación de obras par al proyecto carretero Port To Plains y que se tome en cuenta más a esta frontera para ese eje carretero de Norteamérica…



La reunión fue más que amena, pues Riquelme Solís ha cabildeado excelentes relaciones con las autoridades de Eagle Pass, Texas y en especial las autoridades federales que le han valido una extensa colaboración en todos los temas que interesan a ambos lados de la frontera y que abonan de forma permanente a un mejor desarrollo e incremento del nivel de inversiones y generación de empleo en esta región…



La Aduana PN-EP representa en valor de mercancías de exportación e importación más de 19 mil millones de dólares, cifra que se ha mantenido pese a la pandemia y que por ello es el interés permanente del gobernador de impulsar el comercio exterior por esta frontera y aprovechar el eje carretero para que las mercancías que lleguen, por ejemplo al puerto de Mazatlán puedan ser trasladadas sin problema vía carretera pasando por Coahuila hacia Estados Unidos y Canadá…



Preocupación y atención a tema migratorio

Ayer platicamos en este espacio sobre la reunión que se realizaría en el Regimiento de Caballería de la Sedena aquí en Piedras Negras, ya surgió en detalle a que se refería sobre la reunión de asuntos migratorios…



Y es que ya se tienen datos por parte de INM, Sedena y Segob de que en Honduras y Guatemala se prepara una megacaravana de nueva cuenta y aunque no está definido por que frontera intentarían cruzar hacia Estados Unidos, Piedras Negras y sus autoridades no se pueden confiar…



Por ello se reunieron autoridades militares, del INM, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía del Estado a través de Gerardo Márquez Guevara, así como el alcalde Claudio Bres para analizar este fenómeno, ver cómo es que se va formando la posibilidad de que si surja la caravana y que pudiera escoger a Coahuila como su punto de destino de cruce…



La complicada situación que han dejado los fenómenos naturales en países como Honduras, ha provocado que la desesperación de su población más marginada se arriesgue a crear otra caravana y por ello es que, de forma acertada, las autoridades se pongan en alerta…



Ancho de contento Mario Dávila

El que no cabía de contento ayer por la mañana al cruzar por el puente internacional rumbo a San marcos, Texas, era el empresario y fundador de Morena en Coahuila, Mario Dávila Longoria…



Y es que, lleno de orgullo y satisfacción, Mario se dirigía para participar en la ceremonia de graduación de su hijo Guillermo, quien concluye esa preparación profesional a nivel ingeniería en la Texas State University y además sin duda se integrará de lleno a los proyectos que la familia Dávila Longoria desarrollan en distintas áreas en las que trabajan…



Mario Dávila, es un incansable empresario dedicado al transporte de mercancías; el comercio ferretero al mayoreo y menudeo, a proyectos relacionados con la generación de energía eléctrica y manejo y aprovechamiento de residuos de carbón así como a la agroindustria, ganadería, forrajes y minería, en varios municipios de Coahuila…



Un mes más cerrados los puentes

Si el comercio tenía algún pensamiento fijado como posibilidad de salvar el año en cuanto a ventas por la reapertura de los cruces internacionales no esenciales, esta posibilidad ha quedado eliminada: Ayer se informó que por un mes más estarán cerrados los cruces y con ello sin duda que más negocios en Eagle Pass deberán de cerrar sus puertas, se perderán empleos y aumentará la crisis económica de la ciudad que gobierna Luis Sifuentes…



Y con una tasa elevadísima de contagios nuevos en este mes, donde a diario surgen 40 o más contagios y hay semanas de 300 positivos nuevos, además de que hay casi 600 enfermos activos y ya no cuentan con ventiladores para los graves, con todo ese panorama Eagle Pass vivirá una triste y crítica Navidad y cierre de año…



Anticipando necesidades para vacuna

Quien de nueva cuenta hace las previsiones en beneficio de la salud de todos los nigropetenses y en principio de los profesionales de la medicina es el alcalde Claudio Bres…



Y es que luego de una reunión con médicos de la máxima casa de estudios, UAdeC, de la escuela de medicina, decidió el destinar una cantidad de recursos municipales para la adquisición de un equipo especial refrigerante en el cual se podrá almacenar la vacuna…



Es un congelador que soporta o genera temperaturas de hasta menos 80 grados Celcius, el necesario para almacenar la vacuna que deberá llegar la próxima semana a esta frontera y comenzar a aplicarse a partir de la siguiente por ahí del 22 de diciembre…



Claudio Bres ha mostrado, como lo dijo en su Informe de Resultados del segundo año, que ha sido un año difícil, pero un año en donde todos nos hemos visto obligados a dar lo mejor de nuestro trabajo y esfuerzos, por la salud de todos…