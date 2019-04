13 Abril 2019 04:10:00

MARS y Paredes

¿De qué tanto platicarían Miguel Ángel Riquelme y Alfredo Paredes?



En el arranque del operativo de Semana Santa, llamó la atención que el Gobernador y el Alcalde de Monclova compartieran el pan y la sal.



Sólo ellos, nadie más en una mesa del restorán de un hotel en Cuatro Ciénegas.



Dicen los que estuvieron en la tierra de Carranza, que cuando llegó el Gobernador invitó a desayunar a Alfredo, a nadie más, sin testigos.



Más de tres quisieron sacar conclusiones sobre los temas que tocaron, que si hablaron de política, de futuros proyectos para Monclova hasta de negociar futuras elecciones.



No falta quienes opinan que el Gobernador se siente a gusto con Alfredo porque es de los alcaldes que no le pide nada.



Tener frente a alcaldes de su partido, el PRI, y todos llegan con la mano extendida a ver qué les dan.



Lo que hablaron sólo ellos lo saben.



En ese mismo evento fue muy comentada la presencia de doña Josefina Garza de Williamson.



Que no hay que perderla de vista porque está en los ánimos del gobernador Miguel Ángel Riquelme.



Y es que la Diputada Local fue la única convocada al arranque del operativo de Semana Santa.



Lo que llama la atención es que doña Josefina no estaba en su distrito, andaba en tierras ajenas.



Lo más probable, dicen, es que estén pensando en mandar a repetir a la legisladora.



Otros la ven hasta entre los que pudieran competir para la Alcaldía de Monclova.



Los del Sindicato Minero quieren engañar a los trabajadores de Teksid.



Napoleón Gómez Urrutia envió a varios abogados supuestamente para asesorar a los obreros pero tratan de confundirlos.



Llegaron presumiendo que ya tenían arreglada una reunión con autoridades estatales en la que incluso estaría el gobernador Miguel Ángel Riquelme.



Reunión que desconocieron en el Estado.



Los del Sindicato Minero quieren hacer es lo mismo qué pasó en Matamoros, tronar a la empresa usando ex empleados o trabajadores de otras industrias.



Afuera hay unas 60 personas, pero adentro según se dice, se trabaja con normalidad.



Será que con los pensionados los bonos de la regidora Delfina Villa están por las nubes, pero con la familia andan por los suelos.



No está usted para saberlo y menos nosotros para contarle, pero dicen que la Edil de Morena trae fuertes conflictos familiares.



Cuentan que hace no más de una semana, hermanos de Delfina la golpearon porque se están disputando una propiedad.



Aseguran que Delfina trató de madrugarles a sus familiares y quiere quedarse con el inmueble.



Discutieron y llegaron a los golpes y la Regidora fue la que llevó la peor parte.



De los arrepentidos se sirve Dios.



Tal vez eso debe estarle pasando a Érick Zapata que parece querer volver al redil.



El Regidor del PAN volvió a marcar distancia con César “El Transparente” Flores Sosa.



En la pasada sesión de Cabildo, en el documento que presentó el independiente para inconformidad por el Plan de Desarrollo Urbano iba el nombre de Érick.



Al final tuvieron que tachar el nombre porque ya no quiso firmarlo.



También borraron el del priísta Arturo Martínez que no le quiere seguir el juego al “Transparente”.



La próxima visita del Gobernador a Monclova ya se programó para el 30 de este mes.



Miguel Ángel Riquelme vendrá a la inauguración de la Estación de Bomberos de que está en proceso.



Hasta donde se sabe, el Mandatario Estatal sólo tiene ese evento en la Capital del Acero.