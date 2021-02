06 Febrero 2021 03:10:00

Más afligidos los chinos

Buen día-. Los chinos están más preocupados que el gobierno mexicano para aplicar su vacuna CanSino contra la Covid-19 en el país, por eso pidieron autorización para emprender urgentemente su uso en México hoy por hoy, de los mayores cementerios y hospitales del mundo por la tasa y records diarios de contagios, defunciones y una fábrica genocida de mentiras para el exterminio de México.



El PRIAN de Morena se fortalece, los prianistas de ese partido se refuerzan diariamente para las elecciones del próximo 6 de junio; ayer en la televisión apareció el ex priista y actual senador morenista Ricardo Monreal con el senador panista regiomontano Víctor Fuentes a quien quieren convertir en el próximo alcalde de esa ciudad, y la priista Clara Luz Flores, fue alcaldesa de Escobedo, con las siglas del PRI, ya postulada por Morena a gobernadora.



¿Y nosotros los militantes rasos de Morena?, pregunta la gente que construyó el partido a pico y pala, soñaban con una Unidad Popular transformada en instituto político, pero todos los pasaportes a cargos públicos y elección popular están asignados al depredador prianismo, a los de abajo únicamente para repartir panfletos y participar en acarreos al estilo PRI, inclusive hay denuncias ante la FGR de rasos contra los potentados del partidazo.



A propósito de prianistas, la ahora morenista y titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero fue tundida por la periodista Lydia Cacho quien ayer recordó en redes que cuando fue ministra de la Suprema Corte de Justicia votó a favor del poblano “góber precioso”, Mario Marín para exonerarlo de un menú de serios delitos, en aquellos tiempos la abogada era priista.



Chiste cruel



Pareciera broma pesada, pero no es así, y es que Rubén Moreira ya está designado otra vez candidato plurinominal por el PRI para repetir de diputado federal en la próxima legislatura, y como si la burla fuese poca, también su esposa Carolina Viggiano.



Oídos sordos



Desde diciembre de 2019, Altos Hornos de México, Grupo Villacero y Grupo Acerero del Norte triangularon la voluntad de construir acuerdos con la administración federal a efecto de resarcir el presunto daño patrimonial por el caso de la venta de Agro Nitrogenados a Pemex en 2013 por una diferencia de 200 millones de dólares, y el pasado 26 de enero refrendaron la intención ante la Fiscalía General de la República.



Sin embargo, el sexenio federal tapó sus castos oídos de honestidad, verdades, y lealtad, todo lo contrario a mentir, robar y traicionar, y simplemente sigue fingiendo el trillado repertorio de que si reparan el daño habría perdón cuando ni siquiera una autoridad judicial competente ha dictado sentencia condenatoria, mientras tanto, Monclova hundida en todo sentido al fondo del precipicio.



El litigio le interesa a la gente porque desea que se boten los candados, y finalmente llegue la anhelada inversión de Grupo Villacero para que la acerera local recobre su color, hoy pálido, y empiece a vomitar producción por todos con actividad desde los estudios geológicos en busca de nuevos yacimientos de mineral de fierro y carbón, hasta el producto terminado de placa y lámina.



Nunca se compusieron



La CTM dejó solos a los cientos de trabajadores de Lear Corporation que están causando baja en el despido masivo que ejecuta la empresa hasta extinguir la Unidad Ciudad Frontera, los abandonaron a su suerte que al cabo ya no aportarán cuotas sindicales, así lo dice la base que está en el tramo final de existencia de esa fábrica de asientos automotrices.



Hasta mañana