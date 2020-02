09 Febrero 2020 04:10:00

Más agencias de autos y hospitales

Quienes tendrán competencia a partir de este año serán las agencias de autos, luego de que al menos se tiene programada la instalación de tres negocios de este tipo en Piedras Negras, lo que se convertirá en un mercado más amplio para la población y también una competencia en precios, servicios y tasas de interés para los potenciales compradores…



Se trata de agencias que se instalarán sobre la avenida Colegio Militar, dos de ellas, y una más en otra céntrica avenida también muy transitada…



Javier Beráin lo ha comentado en varias ocasiones y en su labor de director de Fomento Económico ha trabajado en darles incentivos y en lograr que se instalen y generen más empleos para sostener el dinamismo que la ciudad ha logrado durante los últimos años..



Piedras Negras es una ciudad fronteriza muy activa y que por mucho está mejor planeada que el resto de las ciudades de la frontera norte de México y con ello se ha logrado también que las empresas se interesen más en instalarse aquí…



De la misma forma en Piedras Negras ya se construye un nuevo hospital privado que estará en la zona sur de la ciudad, ahí justo a unos metros detrás del hospital 11 del IMSS, espacio médico que será también de alta calidad y que ofrecerá a los nigropetenses y residentes fronterizos una opción más para atenderse sus afecciones de manera privada…





Se pierden empleos, pero no hay desempleo



Una cierta preocupación se presentó en la zona norte de Coahuila por la pérdida de más de mil 500 empleos durante el año 2019, situación que consideraban extraña si se tomaba en cuenta que se tenía más de una década de crecimiento económico, lo que no explicaba el porqué de la pérdida numerosa de registros ante el IMSS…



Pero el fenómeno que explica esto es el hecho de que la empresa cervecera Constellation Brands concluyó todos sus proyectos, junto con la vidriera DIDA y las empresas, en su mayoría foráneas, se fueron y se llevaron a sus empleados o dejaron de registrar lo que aquí tenían…



La pérdida de empleos es un fenómeno estacional que ocurre una sola vez y no es una tendencia, por ello este 2020 será un año sin duda de recuperación en ese rubro…



El alcalde Claudio Bres le ha apostado en este año a la instalación de varias empresas y a la recuperación de otras, con lo que el empleo se reflejará en mejores lugares, también aportando para que en todo el estado las cifras sean mucho mejores…





Salud, a entrevistar maquiladoras



La Secretaría de Salud de Coahuila, a cargo del médico Roberto Bernal, deberá de comenzar a hacer una serie de entrevistas con las empresas maquiladoras del estado que tienen personal por cuestiones de trabajo en China…



Tal como sucedió con el caso del empleado de Littelfuse, debe de haber más empresas con una gran relación tecnológica, corporativa y de proveeduría, las cuales sin duda requirieron de enviar a empleados o directivos a Asia y que por ello deberán de tener un seguimiento directo y continuo de cualquier padecimiento y no ser sorprendido por una situación relacionada con esto que tiene a China en una grave crisis de salud…



En aeropuertos ya se tienen módulos de orientación y de vigilancia, ahora será cuestión de que la secretaría también revise la situación de aquellos empleados viajeros…



El coronavirus ha sido bien contenido en Estados Unidos y de la misma forma deberemos de estar en México por la tranquilidad de los mexicanos…





Crecimiento de la ciudad



Con los proyectos de nuevos fraccionamientos para la zona norte de Piedras Negras, donde se planea construir cerca de 3 mil nuevas viviendas más allá del ejido, además de la infraestructura de servicios como el drenaje que ya se prepara con una nueva red de 20 pulgadas, también deberá de crecer la red eléctrica y sobre todo el transporte una vez que esas viviendas se edifiquen…



Por ello es que es muy importante que el director de Obras Públicas, Anselmo Elizondo, verifique si esas obras se hacen con la calidad necesaria, que no causen problemas por mala compactación…



Ese crecimiento deberá ser bien sustentado y que no cause un desarrollo desordenado…