16 Agosto 2019 04:10:00

Más caro el remedio…

Lorenzo Córdova anduvo este jueves por Saltillo y los que más valoraron la visita fueron los consejeros del Instituto Electoral del estado, pues el mandamás en el INE les dio oxígeno con la postura de que las elecciones locales sigan a cargo de los Organismos Públicos Locales Electorales.



Córdova le hizo gestos a la iniciativa de Morena para desaparecer los famosos Oples y que el INE se haga cargo de comicios federales y estatales. “El INE no está para eso”, les dice; con las tareas propias tiene y para dejarlo en condiciones habría que refundarlo e inyectarle más presupuesto y en una de esas saldría más caro el remedio que la enfermedad.



En donde de seguro no gustaron mucho los comentarios del presidente del INE fue en “la Chiquillada”, pues habló de meterle tijera a las prerrogativas para partidos estatales.







Posgrado bilingüe



La Academia Interamericana de Derechos Humanos dio inicio a los cursos de posgrado en el que participan 190 alumnos en seis especialidades y una maestría con reconocimiento internacional, y aseguran que en el logro tuvo mucho que ver el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez.



Al cabo de dos años, el cuerpo académico que dirige Luis Efrén Ríos Vega consolidó, con el apoyo de las instituciones de Coahuila, el primer posgrado bilingüe en el que participan profesores de los cinco continentes y en donde todos los alumnos tienen beca.



En la Academia aseguran que el resultado se dio debido a la coordinación que hay entre su director y el rector de la máxima casa de estudios en la entidad.







Hicieron bola



Por cierto, como la inauguración de los cursos fue en las instalaciones de la Infoteca de la UAdeC en Arteaga, Luis Efrén Ríos y Salvador Hernández coincidieron con los consejeros del INE, Lorenzo Córdova y Marco Antonio Baños, quienes minutos antes, ahí mismo, dictaron la conferencia Los retos de la democracia electoral en México.



Entre un evento y otro hubo plática, en la que también participó el titular de la Auditoría Superior del Estado, Armando Plata Sandoval, invitado al evento de los posgrados de la AIDH.



Por un momento la bolita se hizo grande, porque también se incorporaron Gustavo Espinosa y Gabriela de León Farías, para más señas, consejeros del Instituto Electoral de Coahuila.







Morena, en problemas



No lo decimos nosotros, lo dijo Marco Antonio Baños, para mayores señas, consejero del Instituto Nacional Electoral que, como lo mencionamos, este jueves se dejó ver por Saltillo en compañía del consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello.



Explicó que el INE definió los lineamientos para renovar la dirigencia nacional de Morena y el primer paso era actualizar el padrón de militantes. La fecha límite es este mes y no se ve cómo lo puedan llevar a cabo.



En una de esas los del partido de moda se van por la libre y obvian el requisito número uno de la autoridad electoral para reconocer su dirigencia, es decir, saber a ciencia cierta cuántos militantes tienen. Al fin y al cabo, el poder siempre se ha usado para imponer. Hay cosas que nunca cambian.







A campo traviesa



Muy temprano será el banderazo de salida para el rally de automóviles y motocicletas todoterreno que partirá de Saltillo rumbo a Cuatro Ciénegas y terminará el sábado por la tarde en Torreón. La idea, nos señalan, es darle forma a un pasatiempo que cobra auge en Coahuila y llama la atención de visitantes de otros estados.



La etapa de arranque la encabezarán el gobernador Miguel Riquelme y el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez quienes, por cierto, son aplicados en la conducción de ‘ricers’… La salida es a las ¡7 de la mañana! –leyó bien– del estacionamiento del parque Las Maravillas.







Se saludaron



Buenos y no tan viejos tiempos recordaron este jueves el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial en Coahuila, Jericó Abramo Masso, y quien fue coordinador de la bancada del PRI en la anterior Legislatura, el mexiquense César Camacho Quiroz. Coincidieron al saludar a otro excompañero, el yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, quien estuvo de festejo por su cumpleaños.



Los tres fueron compañeros de Legislatura y mantienen estrecha amistad, y aprovecharon el momento para ponerse al día.







Odisea magisterial



Que a los profesores de las secciones 5, 35 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación les pagaron este jueves lo correspondiente al Fondo de Ahorro, pero la molestia de los sindicalizados siguió. Primero, porque el dinero se los entregaron con tres días de retraso; segundo, porque pasaron una odisea en los bancos para poder cambiar el cheque y tercero, en el caso de la Sección 5, a cargo de José Luis Ponce Grimaldo, porque en muchos casos el monto ¡llegó incompleto!



Los profesores andan muy irritados y eso lo sabe Ponce Grimaldo, quien de pronto se volvió ojo de hormiga.