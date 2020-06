23 Junio 2020 04:09:00

Más contagios, más muertos

Tal vez esto le parezca una danza de cifras, o solo un recuento de daños, pero créame, vale la pena tener en mente lo que los números fríos reflejan.



El 18 de marzo se registró la primera muerte por Covid-19 en México. Un mes después, el 18 de abril se registraban 650 decesos.



El 18 de mayo ya eran 5 mil 332 las muertes oficialmente registradas a causa de este virus. Y el 18 de junio el registro se elevó a 19 mil 747 decesos.



Este lunes, al corte del mediodía, la cifra se había elevado a 21 mil 825. En solo 4 días, otros 2 mil mexicanos muertos.



Y Coahuila no es ajeno a este fenómeno. Baste recordar que el 12 de junio se registraban 2 mil contagios confirmados, esto es, se necesitaron tres meses para llegar a esa cifra, pero solo 10 días después, ya se superaban los 3 mil.



Todo esto para lanzar un simple mensaje: no se confunda, no se equivoque. Enfrentamos lo peor de la pandemia. Las cifras oficiales revelan cómo crece en forma exponencial el número de contagios y el número de víctimas fatales.



Esta, y las siguientes semanas serán críticas, así que lo único que no puede hacer es relajar las medidas de autoprotección ya que hacer caso omiso de la sana distancia, el no usar cubrebocas y no permanecer en casa, salvo que sea indispensable salir a la calle, resultaría francamente jugar con su salud.



Olvídese de eso de los semáforos, de eso de que la “curva está aplanada”, de que cada día abren más negocios de los no esenciales. No se equivoque, estamos atravesando como país, como estado, por una etapa en que la pandemia está en su apogeo.



Por favor, no desperdicie todo el esfuerzo que significó llegar hasta hoy. Cuídese y cuide a los suyos. A esto todavía le falta, y mucho.